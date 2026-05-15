https://news.day.az/azerinews/1834487.html
Səyahət sevənlərə ŞAD XƏBƏR: Bakı-Dubay reysləri bərpa EDİLDİ
Azərbaycan Hava Yolları (AZAL) Dubay istiqamətində uçuşların həyata keçirilməsini bu gündən etibarən bərpa edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AZAL məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Bakı-Dubay-Bakı marşrutu üzrə reyslər həftənin bütün günləri icra olunacaq.
Qeyd edək ki, fevralın 28-də Yaxın Şərqdə yaranmış gərgin vəziyyət və hava məkanında tətbiq edilən məhdudiyyətlərlə əlaqədar sözügedən istiqamət üzrə uçuşlar müvəqqəti dayandırılmışdı.
