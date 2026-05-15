ABŞ Prezidenti Donald Tramp Çin lideri Si Cinpin ilə iki günlük danışıqlardan sonra bu gün Pekini tərk edib.
Day.Az xəbər verir ki, Trampı hava limanında Çinin xarici işlər naziri Van İ yola salıb.
Qeyd edək ki, Trampın Çinə səfəri ABŞ və İsrail qüvvələrinin 28 fevralda İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlamasından sonra yaranan Yaxın Şərq münaqişəsi fonunda baş verib.
Çin regionda dialoqa çağırış edib. Vaşinqton isə Pekini İranın hərbi və iqtisadi imkanlarını dəstəkləməkdə ittiham edib.
Qeyd edək ki, bu səfər ABŞ Prezidentinin doqquz ildən sonra Çinə ilk səfəri olub.
