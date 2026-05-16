Gecə protetik dişləri suda saxlamaq təhlükəlidir
Əksər insanlar hələ də diş protezlərini gecə boyunca suda saxlayır, amma stomatoloqlar bunu tövsiyə etmirlər. Daim nəm mühitdə saxlamaq bakteriya və göbələklərin çoxalmasına səbəb olur, bu da ağız boşluğu infeksiyaları və yaşlılarda ciddi xəstəlik riskini artırır.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislər təmizlənmiş protezin quru və hava alan konteynerdə saxlanmasını tövsiyə edirlər.
Gündəlik təmizlikdə xüsusi fırçalar, təmizləyici vasitələr və müntəzəm dezinfeksiya vacibdir, isti su və aşındırıcı pastalardan qaçınmaq lazımdır.
Əgər protez yaxşı oturmursa, ağrı və yaralar əmələ gəlirsə, qırılıbsa və ya xoşagəlməz qoxu varsa, dərhal stomatoloqa müraciət etmək lazımdır. Xüsusilə yaşlılar üçün protez gigiyenası infeksiyalardan qorunmanın vacib elementidir.
