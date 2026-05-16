Ən çox omeqa-3 olan 5 balıq konservi
Balıq konservləri omeqa-3 yağ turşuları, zülal, D və B12 vitaminləri ilə zəngindir, eyni zamanda ucuz və əlçatandır.
Day.Az xəbər verir ki, dietoloq Avery Zenkerin tövsiyəsinə görə, ən faydalı konservlərə sardina, losos, tuna, skumbriya və ansçous daxildir.
100 qram sardina təxminən 982 mg omeqa-3, 24,6 q zülal və 193 BE vitamin D, skumbriya isə 1230 mg omeqa-3 və 292 BE vitamin D ehtiva edir. Bu balıqlar ürək, beyin və iltihabın azalmasına dəstək olur.
Ansçous kimi kiçik balıqlarda civə miqdarı daha azdır, buna görə onların istifadəsi daha təhlükəsizdir. Balıq konservləri eyni zamanda işlənmiş ət məhsullarına sağlam alternativdir, lakin natrium miqdarına görə ölçülü istifadə etmək tövsiyə olunur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре