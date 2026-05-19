Azərbaycan 20 ildən az müddətdə yoxsulluq səviyyəsini 49 faizdən 5 faizə endirib - Mikayıl Cabbarov
Azərbaycan son 20 ildən az müddətdə yoxsulluq səviyyəsini 49 faizdən 5 faizə endirməyə nail olub.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bu gün Bakıda WUF13 çərçivəsində "Şəhərlər bağlantılılığın mərkəzində: Şəhər yenidənqurması və regional əməkdaşlıq" mövzusunda keçirilən tədbirdə deyib.
Nazir bildirib ki, şəhərlərin iqtisadi inkişafı ilə bağlantılılıq arasında əlaqə qurulmalı və bütün bu proseslərin əsas məqsədi insanların rifahının yaxşılaşdırılması olmalıdır.
O qeyd edib ki, Bakı tarixən sivilizasiyaların, ticarət yollarının və mədəniyyətlərin kəsişmə nöqtəsində yerləşən şəhər olub və bu gün də həmin rolu qoruyub saxlayır. M. Cabbarov çıxışında Bakı və Sumqayıtın ölkənin ən böyük metropoliten və iqtisadi mərkəzi kimi roluna, azad edilmiş ərazilərə, Azərbaycanın digər bölgələrinə, eləcə də hökumətlərin və şəhərlərin funksiyalarına toxunub.
Nazir əlavə edib ki, Azərbaycan eyni zamanda regionun ən mürəkkəb və uzunmüddətli ərazi münaqişələrindən birini həll edib.
Qeyd edək ki, WUF13 mayın 17-dən 22-dək BMT-nin Məskunlaşma Proqramı (UN-Habitat) və Azərbaycan hökumətinin əməkdaşlığı çərçivəsində Bakıda keçirilir.
Tədbirin proqramı mənzil təminatı məsələsi kimi dünyanın ən aktual problemlərindən birinin müzakirəsi üçün müxtəlif maraqlı tərəfləri və həmfikir qrupların nümayəndələrini bir araya gətirir.
"Hamı üçün mənzil: təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məntəqələri" mövzusuna həsr olunmuş WUF13 tədbiri dünyanın müxtəlif ölkələrinin milli hökumətlərini, eləcə də icmaları, mütəxəssisləri və tərəfdaşları fikir mübadiləsi aparmaq, siyasi yanaşmalar formalaşdırmaq və dayanıqlı şəhər inkişafı sahəsində həll yollarının tapılması istiqamətində fəaliyyəti sürətləndirmək üçün bir araya gətirir.
Proqram praktiki və həll yönümlü platformalar, həmçinin interaktiv görüş formatları vasitəsilə yüksək səviyyəli müzakirələrin aparılması üçün imkan yaradır və qlobal siyasətin yerli təcrübəyə əsaslanmasını təmin edir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре