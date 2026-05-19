Bakıda D8 üzv dövlətlərinin energetika nazirlərinin ilk görüşü keçiriləcək - Pərviz Şahbazov
İki həftədən sonra Bakıda D8 üzv dövlətlərinin energetika nazirlərinin ilk görüşü keçiriləcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyası (WUF13) çərçivəsində "D-8 ölkələrinin Yüksək Səviyyəli Enerji və Urban Dialoqu" adlı tədbirdə Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov bildirib.
Nazir qeyd edib ki, həmin görüş çərçivəsində Energetika Nazirliyi qərargahı Azərbaycanda yerləşəcək D8 İqlim və Enerji Mərkəzinin nizamnaməsini təqdim edəcək.
"Bu mərkəz D8 ölkələrində davamlı enerji layihələri üçün regional platforma rolunu oynayacaq və bərpa olunan enerji, enerji səmərəliliyi və digər iqlim təşəbbüslərinin təşviqinə töhfə verəcək.
İnteqrasiya olunmuş planlaşdırma vasitəsilə biz enerji keçidini sürətləndirə, şəhərləri daha dayanıqlı, davamlı və yaşamaq üçün əlverişli məkanlara çevirə bilərik".
Nazir əlavə edib ki, bu platforma dayanıqlı, inklüziv və enerji baxımından səmərəli şəhərlərin inkişafını dəstəkləyəcək, əməkdaşlığı gücləndirəcək və D8 regionunda davamlı şəhər inkişafına töhfə verəcək.
Qeyd edək ki, WUF13 mayın 17-dən 22-dək BMT-nin Məskunlaşma Proqramı (UN-Habitat) və Azərbaycan hökumətinin əməkdaşlığı çərçivəsində Bakıda keçirilir.
Tədbirin proqramı mənzil təminatı məsələsi kimi dünyanın ən aktual problemlərindən birinin müzakirəsi üçün müxtəlif maraqlı tərəfləri və həmfikir qrupların nümayəndələrini bir araya gətirir.
"Hamı üçün mənzil: təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məntəqələri" mövzusuna həsr olunmuş WUF13 tədbiri dünyanın müxtəlif ölkələrinin milli hökumətlərini, eləcə də icmaları, mütəxəssisləri və tərəfdaşları fikir mübadiləsi aparmaq, siyasi yanaşmalar formalaşdırmaq və dayanıqlı şəhər inkişafı sahəsində həll yollarının tapılması istiqamətində fəaliyyəti sürətləndirmək üçün bir araya gətirir.
Proqram praktiki və həll yönümlü platformalar, həmçinin interaktiv görüş formatları vasitəsilə yüksək səviyyəli müzakirələrin aparılması üçün imkan yaradır və qlobal siyasətin yerli təcrübəyə əsaslanmasını təmin edir.
