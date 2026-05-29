Türkiyədə Şengen viza sistemindən narazılıq artır
Türkiyədə Şengen viza sistemindən narazılıq artır.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Şengen vizası üçün sənədləri təqdim etmək və qısa müsahibədən keçmək üçün viza mərkəzlərinə və ya konsulluqlara məcburi şəkildə şəxsən gəlmək - randevu təyin etmək ciddi problemə çevrilib.
Türkiyə Turizm Agentlikləri Assosiasiyasının (TÜRSAB) prezidenti Firuz Bağlıkaya jurnalistlərin diqqətini vətəndaşların Şengen vizası üçün müraciət edərkən üzləşdiyi çətinliklərə yönəldib.
Onun sözlərinə görə, randevuya yazılış sistemi gecə yarısı, bayram günləri səhərlər və ya bazar günləri açılır. "Bütün yerlər proqram təminatı - botlar vasitəsilə tez bir zamanda bölüşdürülür. Daha sonra yerlər "qara bazar"da 300, 500 və ya hətta təcili hallarda 1000 avroya satılır", - deyə o bildirib.
TÜRSAB rəhbəri xatırladıb ki, Avropa Komissiyasının statistikasına görə, ötən il Türkiyədən Şengen ölkələrinə viza müraciətlərinin sayı 1 268 376-ya çatıb, vizadan imtina nisbəti isə 14,6 faiz təşkil edib.
F.Bağlıkayanın fikrincə, viza müsahibələrinin planlaşdırılmasındakı çətinliklər müxtəlif problemlərə səbəb olur: "Son bir ildə İtaliyaya viza üçün uğurla müraciət edən Türkiyə vətəndaşlarının sayı 32,3 faiz azalıb. Fransaya müraciətlərin sayı da təxminən 6 faiz azalıb. Bu azalma insanların viza müsahibələrinə yazıla bilməməsinin ən bariz sübutudur. Mövcud təcrübəyə görə, vətəndaşlar müraciət etmək imkanı əldə etməmişdən əvvəl sistemdən kənarda qalırlar. Günün uyğun olmayan vaxtlarında açılan məhdud sayda yazılmalar botlar tərəfindən doldurulur və bu vəziyyəti düzəltmək lazımdır", - deyə o, vurğulayıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре