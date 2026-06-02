“Qarabağ”ın iki futbolçusu Çempionlar Liqasının ən yaxşıları arasında
"Qarabağ"ın futbolçuları UEFA Çempionlar Liqasının 2025/2026-cı illər mövsümünün ən yaxşıları sırasında yer alıblar.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə klubun rəsmi saytında bildirilib.
Məlumata əsasən, mövsüm başa çatdıqdan sonra açıqlanan UEFA-nın "FedEx Performance Zone" statistik hesabatına əsasən, Ağdam təmsilçisinin qapıçısı Mateuş Koxalski turnirdə etdiyi 45 "seyv"lə ən çox qurtarış edən qolkiperlər sırasında 4-cü pillədə qərarlaşıb. Polşalı oyunçu yalnız Nikita Haykin ("Bude Qlimt", Norveç), Tibo Kurtua ("Real Madrid", İspaniya) və Uğurcan Çakırdan ("Qalatasaray", Türkiyə) geri qalıb.
Abdullah Zubir isə meydanın rəqibə aid olan 1/3 hissəsindəki mübarizələrdən 14 dəfə qalib ayrılıb. Yalnız PSJ-nin ulduzu Vitinyadan geri qalan fransalı yarımmüdafiəçi 2-ci yerə şərik olub.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре