Malayziya Azərbaycanla halal məhsullar və xidmətlər sahəsində təcrübə mübadiləsinə hazırdır – MATRADE rəsmisi
Malayziya halal məhsullar və xidmətlər sahəsində əldə etdiyi təcrübəni Azərbaycanla bölüşməyə hazırdır.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Malayziyanın Xarici Ticarətin İnkişafı Korporasiyasının (MATRADE) baş direktoru Raja Badrulnizam Bakıda İslam İnkişaf Bankı (İİB) Qrupunun İllik Toplantısı çərçivəsində Trend-ə açıqlamasında deyib.
O bildirib ki, həm Azərbaycan, həm də Malayziya İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (OİC) üzvü olan müsəlman ölkələrdir və iqtisadi inkişaf baxımından kifayət qədər dinamik ölkələr hesab olunurlar.
"Bu, mənim Azərbaycana ilk səfərimdir və ölkənin çox inkişaf etdiyini görürəm. Malayziya da eyni şəkildə inkişaf etmiş ölkədir. Bizim arasında ticarət, turizm və xüsusilə halal ticarət sahəsində geniş əməkdaşlıq imkanları mövcuddur", - deyə o qeyd edib.
Raja Badrulnizam vurğulayıb ki, Malayziya halal məhsullar və xidmətlər sahəsində əldə etdiyi təcrübəni Azərbaycanla bölüşməyə hazırdır. Onun sözlərinə görə, bu təcrübə tikinti, yol infrastrukturu, xəstəxana idarəçiliyi, halal məhsulların sertifikatlaşdırılması və logistika kimi sahələri də əhatə edir.
O əlavə edib ki, Malayziya bir sıra OİC ölkələrində halal sənayesinin inkişafına dəstək verir və bu ölkələr Malayziyanın təcrübəsindən aktiv şəkildə istifadə edirlər.
MATRADE rəhbəri həmçinin Malayziyada hər il keçirilən MIHAS beynəlxalq halal sərgisi barədə məlumat verib və Azərbaycan iş adamlarını və dövlət rəsmilərini bu tədbirdə iştiraka dəvət edib.
"MIHAS dünyanın ən böyük halal sərgisidir və hər il onlarla ölkədən on minlərlə ziyarətçini bir araya gətirir. Bu platforma Azərbaycan biznesi üçün də böyük imkanlar yaradır", - deyə o bildirib.
Raja Badrulnizam Azərbaycanla əməkdaşlığın genişləndirilməsi, o cümlədən qarşılıqlı anlaşma memorandumlarının imzalanması imkanlarına da toxunub.
O qeyd edib ki, iki ölkə arasında ticarətin artırılması üçün ilk növbədə qarşılıqlı imkanların və güclü tərəflərin daha yaxşı öyrənilməsi vacibdir.
"Azərbaycan və Malayziya öz üstünlüklərini və çağırışlarını qarşılıqlı şəkildə anlamalıdır. Xüsusilə e-ticarət, halal sənayesi və logistika sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün böyük potensial var", - deyə o bildirib.
MATRADE rəhbəri əlavə edib ki, bu əməkdaşlığın inkişafı üçün özəl sektor nümayəndələrinin görüşləri və dövlət dəstəyi mühüm rol oynayır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре