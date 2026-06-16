https://news.day.az/azerinews/1841875.html Daşkənddə Azərbaycan və Özbəkistan arasında ikitərəfli sənədlər imzalanıb - FOTO İyunun 16-da Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədovun və Özbəkistan Respublikasının Baş naziri Abdulla Aripovun iştirakı ilə iki ölkə arasında sənədlər imzalanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.
Daşkənddə Azərbaycan və Özbəkistan arasında ikitərəfli sənədlər imzalanıb - FOTO
İyunun 16-da Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədovun və Özbəkistan Respublikasının Baş naziri Abdulla Aripovun iştirakı ilə iki ölkə arasında sənədlər imzalanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, sənədlər "AzerGold" QSC-nin iştirakı ilə Özbəkistanda qızıl yatağının birgə işlənilməsini, həmçinin "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC ilə Özbəkistanın aidiyyəti qurumu arasında bank sahəsində əməkdaşlığı və NEQSOL Holding şirkətinin iştirakı ilə Özbəkistanda əhəmiyyətli faydalı qazıntıların birgə işlənilməsini nəzərdə tutur.
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