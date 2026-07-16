https://news.day.az/azerinews/1848321.html Odessa sahillərində hücuma məruz qalmış gəmi heyətindəki Azərbaycan vətəndaşları ölkəmizə yola salınıb Odessa sahilləri yaxınlığında hücuma məruz qalmış gəmi heyətindəki Azərbaycan vətəndaşlarının ölkəmizə yola salınıb. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Odessa sahillərində hücuma məruz qalmış gəmi heyətindəki Azərbaycan vətəndaşları ölkəmizə yola salınıb
Odessa sahilləri yaxınlığında hücuma məruz qalmış gəmi heyətindəki Azərbaycan vətəndaşlarının ölkəmizə yola salınıb.
Bu barədə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
14 iyul tarixində Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında hücuma məruz qalmış "Atlas Bey" mülki ticarət gəmisinin heyətindəki 10 nəfər Azərbaycan vətəndaşı Moldovaya keçməklə Türkiyə üzərindən ölkəmizə yola salınıb.
Gəmi kapitanının axtarışı istiqamətində Səfirliyimiz tərəfindən Ukraynanın aidiyyəti qurumları ilə birgə müvafiq tədbirlər görülür.
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