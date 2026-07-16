https://news.day.az/azerinews/1848371.html 3 kiloqram narkotik vasitə AŞKARLANDI Hacıqabul Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə narkotiklərin qanunsuz döviyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən 30 yaşlı Murad Səmədov saxlanılıb. Day.Az xəbər verir ki, ondan 3 kiloqrama yaxın narkotik vasitə olan marixuana aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
3 kiloqram narkotik vasitə AŞKARLANDI
Hacıqabul Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə narkotiklərin qanunsuz döviyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən 30 yaşlı Murad Səmədov saxlanılıb.
Day.Az xəbər verir ki, ondan 3 kiloqrama yaxın narkotik vasitə olan marixuana aşkarlanıb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
Saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.
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