https://news.day.az/azerinews/1848371.html 3 kiloqram narkotik vasitə AŞKARLANDI Hacıqabul Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə narkotiklərin qanunsuz döviyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən 30 yaşlı Murad Səmədov saxlanılıb. Day.Az xəbər verir ki, ondan 3 kiloqrama yaxın narkotik vasitə olan marixuana aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

3 kiloqram narkotik vasitə AŞKARLANDI

Azərbaycanca, 16 июля 2026 12:07 (UTC +04:00) 281
3 kiloqram narkotik vasitə

Hacıqabul Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə narkotiklərin qanunsuz döviyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən 30 yaşlı Murad Səmədov saxlanılıb.

Day.Az xəbər verir ki, ondan 3 kiloqrama yaxın narkotik vasitə olan marixuana aşkarlanıb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

Saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

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