https://news.day.az/azerinews/1848441.html Qubada qadını elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb Quba rayonunda bədbəxt hadisə baş verib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə rayonun Nügədi kəndində qeydə alınıb. Belə ki, 1988-ci il təvəllüdlü N. Əhmədova yaşadığı evdə elektrik cərəyanı vurması nəticəsində həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Qubada qadını elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb
Quba rayonunda bədbəxt hadisə baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə rayonun Nügədi kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, 1988-ci il təvəllüdlü N. Əhmədova yaşadığı evdə elektrik cərəyanı vurması nəticəsində həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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