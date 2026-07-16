https://news.day.az/azerinews/1848441.html Qubada qadını elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb Quba rayonunda bədbəxt hadisə baş verib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə rayonun Nügədi kəndində qeydə alınıb. Belə ki, 1988-ci il təvəllüdlü N. Əhmədova yaşadığı evdə elektrik cərəyanı vurması nəticəsində həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Qubada qadını elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

Azərbaycanca, 16 июля 2026 15:59 (UTC +04:00) 235
Qubada qadını elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

Quba rayonunda bədbəxt hadisə baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə rayonun Nügədi kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, 1988-ci il təvəllüdlü N. Əhmədova yaşadığı evdə elektrik cərəyanı vurması nəticəsində həyatını itirib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

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