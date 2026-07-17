https://news.day.az/azerinews/1848645.html Yasamal rayonunda mənzildən oğurluq edən şəxs saxlanılıb Yasamal rayonu ərazisində yerləşən evlərin birində talama hadisəsi qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, naməlum şəxs mənzilin qapısının açıq olmasından istifadə edərək evə daxil olub və zərərçəkənin içərisində 1700 manat olan pul kisəsini, eləcə də mobil telefonunu oğurlayıb.
Yasamal rayonunda mənzildən oğurluq edən şəxs saxlanılıb
Yasamal rayonu ərazisində yerləşən evlərin birində talama hadisəsi qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, naməlum şəxs mənzilin qapısının açıq olmasından istifadə edərək evə daxil olub və zərərçəkənin içərisində 1700 manat olan pul kisəsini, eləcə də mobil telefonunu oğurlayıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər narkotiklərlə əlaqəli cinayətə görə məhkum olunmuş 34 yaşlı S.Kişiyeva müəyyən olunaraq saxlanılıb.
Araşdırma aparılır.
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