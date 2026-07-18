Dəmirlə zəngin 8 qida: mütəxəssislər sağlam qidalanma üçün tövsiyələrini açıqlayıb
Qidalanma mütəxəssisləri dəmirin hemoqlobin sintezi, oksigen daşınması, enerji istehsalı, hormonların və DNT-nin formalaşması üçün vacib mineral olduğunu bildirirlər.
Day.Az xəbər verir ki, onların sözlərinə görə, dəmir çatışmazlığı dünyada ən geniş yayılmış qida çatışmazlıqlarından biridir və bunun qarşısını almaq üçün gündəlik rasionda dəmirlə zəngin məhsullara yer verilməlidir.
Mütəxəssislər dəmirin heyvan mənşəli "hem dəmiri" və bitki mənşəli "hem olmayan dəmir" olmaqla iki növünün olduğunu qeyd edirlər. Bitki mənşəli dəmirin orqanizm tərəfindən daha yaxşı mənimsənilməsi üçün onu C vitamini ilə zəngin qidalar - sitrus meyvələri, pomidor və bolqar bibəri ilə birlikdə qəbul etmək tövsiyə olunur.
Dəmirlə zəngin əsas qidalar sırasında molyusklar, yağsız mal əti, mərcimək, ispanaq, tofu, dəmirlə zənginləşdirilmiş dənli məhsullar, balqabaq tumu və küncüt toxumu yer alır. Mütəxəssislər balanslı qidalanmanın dəmir çatışmazlığının qarşısının alınmasında mühüm rol oynadığını vurğulayırlar.
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