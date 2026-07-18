Azərbaycan qiymətli metallar bazarının həftəlik icmalı
Bu həftənin yekunlarına əsasən, Azərbaycanda qızılın bir troya unsiyasının (31,1034768 qram) qiyməti 128.8685 manat və ya 1.9 faiz azalıb.
Trend-in Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, bir troya unsiyası qızılın həftəlik orta qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 157.3367 manat və ya 2.2 faiz azalaraq 6844.2799 manat təşkil edib.
|
Qızılın bir troya unsiyasının qiyməti
|
6 iyul
|
7073.6065
|
13 iyul
|
6897.8095
|
7 iyul
|
7016.4950
|
14 iyul
|
6836.4990
|
8 iyul
|
7013.7835
|
15 iyul
|
6861.1575
|
9 iyul
|
6908.7915
|
16 iyul
|
6856.9925
|
10 iyul
|
6995.4065
|
17 iyul
|
6768.9410
|
Həftəlik orta qiymət
|
7001.6166
|
Həftəlik orta qiymət
|
6844.2799
Həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün bir troya unsiyası qiyməti 5.0869 manat və ya 5.1 faiz azalıb.
Gümüşün bir troya unsiyasının həftəlik orta qiyməti ötən həftə ilə müqayisədə 4.96002 manat və ya 4.8 faiz artaraq 97.53108 manat olub.
Ətraflı
|
Gümüşün bir troya unsiyasının qiyməti
|
6 iyul
|
105.1918
|
13 iyul
|
98.9244
|
7 iyul
|
103.4734
|
14 iyul
|
98.3094
|
8 iyul
|
102.6179
|
15 iyul
|
99.5269
|
9 iyul
|
98.5781
|
16 iyul
|
97.0572
|
10 iyul
|
102.5945
|
17 iyul
|
93.8375
|
Həftəlik orta qiymət
|
102.4911
|
Həftəlik orta qiymət
|
97.53108
Həftə ərzində Azərbaycanda platinin bir troya unsiyasının qiyməti 5.4655 manat və ya 0,2 faiz azalıb.
Platinin bir troya unsiyasının həftəlik orta qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 3.7587 manat və ya 0.1 faiz azalaraq 2760.3291 manat təşkil edib.
|
Platinin bir troya unsiyasının qiyməti
|
6 iyul
|
2784.8550
|
13 iyul
|
2726.6215
|
7 iyul
|
2745.2195
|
14 iyul
|
2734.4670
|
8 iyul
|
2790.3970
|
15 iyul
|
2784.8805
|
9 iyul
|
2719.3030
|
16 iyul
|
2834.5205
|
10 iyul
|
2780.6645
|
17 iyul
|
2721.1560
|
Həftəlik orta qiymət
|
2764.0878
|
Həftəlik orta qiymət
|
2760.3291
Həftə ərzində Azərbaycanda palladiumun bir troya unsiyasının qiyməti 11.628 manat və ya 0.5 faiz azalıb.
Palladiumun bir troya unsiyasının həftəlik orta qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 25.9318 manat və ya 1.2 faiz artaraq 2170.7963 manat təşkil edib.
|
Palladiumun bir troya unsiyasının qiyməti
|
6 iyul
|
2163.3180
|
13 iyul
|
2129.6070
|
7 iyul
|
2148.3580
|
14 iyul
|
2155.2345
|
8 iyul
|
2167.5000
|
15 iyul
|
2223.3620
|
9 iyul
|
2086.6820
|
16 iyul
|
2227.7990
|
10 iyul
|
2158.4645
|
17 iyul
|
2117.9790
|
Həftəlik orta qiymət
|
2144.8645
|
Həftəlik orta qiymət
|
2170.7963
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