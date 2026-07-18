Azərbaycan valyuta bazarının həftəlik icmalı
Bu həftə Azərbaycan manatının ABŞ dollarına nisbətdə məzənnəsi dəyişməz qalıb.
Trend-in Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, həftənin yekununda orta çəkili məzənnə 1.7000 manat təşkil edib.
Azərbaycan manatının ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi
|
Tarix
|
Məzənnə
|
Tarix
|
Məzənnə
|
6 iyul
|
1.7000
|
13 iyul
|
1.7000
|
7 iyul
|
1.7000
|
14 iyul
|
1.7000
|
8 iyul
|
1.7000
|
15 iyul
|
1.7000
|
9 iyul
|
1.7000
|
16 iyul
|
1.7000
|
10 iyul
|
1.7000
|
17 iyul
|
1.7000
|
Həftəlik orta qiymət
|
1.7000
|
Həftəlik orta qiymət
|
1.7000
Həftə ərzində Azərbaycanın milli valyutasının avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0.0055 manat artıb. Orta çəkili məzənnə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 0.0006 manat azalaraq 1 avro üçün 1.9426 manat təşkil edib.
Azərbaycan manatının avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi
|
Tarix
|
Məzənnə
|
Tarix
|
Məzənnə
|
6 iyul
|
1.9436
|
13 iyul
|
1.9387
|
7 iyul
|
1.9442
|
14 iyul
|
1.9365
|
8 iyul
|
1.9405
|
15 iyul
|
1.9443
|
9 iyul
|
1.9426
|
16 iyul
|
1.9493
|
10 iyul
|
1.9452
|
17 iyul
|
1.9442
|
Həftəlik orta qiymət
|
1.9432
|
Həftəlik orta qiymət
|
1.9426
Bu həftə manatın 100 Rusiya rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0.0367 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 0.01546 manat azalaraq 100 rubl üçün 2.19884 manat təşkil edib.
Azərbaycan manatının 100 Rusiya rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi
|
Tarix
|
Məzənnə
|
Tarix
|
Məzənnə
|
6 iyul
|
2.2041
|
13 iyul
|
2.2134
|
7 iyul
|
2.1954
|
14 iyul
|
2.2157
|
8 iyul
|
2.2222
|
15 iyul
|
2.1949
|
9 iyul
|
2.2145
|
16 iyul
|
2.1935
|
10 iyul
|
2.2353
|
17 iyul
|
2.1767
|
Həftəlik orta qiymət
|
2.2143
|
Həftəlik orta qiymət
|
2.19884
Bu həftə manatın Türkiyə lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0.0002 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 0.0002 manat azalaraq 1 lirə üçün 0.0361 manata bərabər olub.
Azərbaycan manatının Türkiyə lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi
|
Tarix
|
Məzənnə
|
Tarix
|
Məzənnə
|
6 iyul
|
0.0363
|
13 iyul
|
0.0362
|
7 iyul
|
0.0363
|
14 iyul
|
0.0361
|
8 iyul
|
0.0363
|
15 iyul
|
0.0361
|
9 iyul
|
0.0363
|
16 iyul
|
0.0361
|
10 iyul
|
0.0362
|
17 iyul
|
0.0360
|
Həftəlik orta qiymət
|
0.0363
|
Həftəlik orta qiymət
|
0.0361
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