https://news.day.az/azerinews/1849532.html Mehdiabadda kişini başından vurub öldürdülər Abşeronda müəmmalı ölüm hadisəsi baş verib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə Mehdiabad qəsəbəsində qeydə alınıb. Sabirabad rayon sakini, 1987-ci il təvəllüdlü Namiq Əmrah oğlu Nuruşovun meyiti tapılıb. İlkin müayinə zamanı onun baş nahiyəsində xəsarətlər aşkar edilib. Araşdırmalar Abşeron rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
Mehdiabadda kişini başından vurub öldürdülər
Abşeronda müəmmalı ölüm hadisəsi baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə Mehdiabad qəsəbəsində qeydə alınıb.
Sabirabad rayon sakini, 1987-ci il təvəllüdlü Namiq Əmrah oğlu Nuruşovun meyiti tapılıb.
İlkin müayinə zamanı onun baş nahiyəsində xəsarətlər aşkar edilib.
Araşdırmalar Abşeron rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
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