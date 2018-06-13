Автор первой азербайджанской рок-оперы: «Это будет мультикультурный проект» - ВИДЕО - ФОТО

Осенью, 28 сентября, во Дворце Гейдара Алиева состоится премьера первой азербайджанской рок-оперы - "Возвращение Синдбада".

В связи с этим грандиозным событием Day.Az встретился и побеседовал с автором рок-оперы, известным вокалистом и композитором, лауреатом международных конкурсов Ризваном Садырхановым.

В 1973 году, будучи студентом Азербайджанского института нефти и химии, я скомпилировал 7 путешествий Синдбада из произведения "1001 ночь" вместе с другом Азадом Гаджиевым - он писал стихи, а я подбирал стихи мировой классики, которые использовал и написал 20-минутное произведение. После окончания АЗИ я поступил в музыкальное училище, потом в консерваторию и больше всего занимался композицией, потому что вокал мне давался очень легко.

Получив предложение от министра культуры Абульфаза Гараева, которому я выражаю свою глубокую признательность, представить в Баку свое произведение, я продолжил работу над рок-оперой, и в данный момент она длится 1 час и 40 минут, автором либретто и некоторых стихов к композициям являюсь я сам.

Мой друг Рафаэль Гусейнов написал для начала и конца оперы удивительные по содержанию и энергетике стихи на азербайджанском языке и в данный момент идет работа над переводом всей рок-оперы на наш язык, кроме песен гостей - англичанина, итальянца, чеха, русского и др.

В данный момент я работаю над радио-постановкой этой же самой рок-оперы, чтобы отвезти ее в Москву, потому что после премьеры в Азербайджане, рок-опера будет показана в Кремлевском дворце.

В концертном зале " Россия", в Кремлевском дворце уже было 5-6 премьер моих произведений в исполнении Иосифа Кобзона, группы "Республика", а так же непосредственно в моем исполнении. А скоро там же состоится 90-летие выдающегося русского поэта Андрея Дементьева. Я написал очень много песен на его стихи. В 2010 году в нашей филармонии им. Муслима Магомаева с большим успехом прошел наш совместный творческий вечер.

Работа над оперой длилась в течение двух лет и близится к завершению. Это будет мультикультуральный проект. В нем использованы стихи мировых классиков, цитаты на азербайджанском, русском, английском, итальянском, чешском, а так же китайском языках. Для оперных арий и песен использованы стихи Конфуция, Рафаэля Гусейнова, Лейлы Алиевой, Азада Гаджиева, Алессандро Милани, Йожефа Сладека, Шамси Каджара, Магоммеда Видади, Николая Гумилева, Лейли Салаевой и стихов собственного сочинения.

В постановке заняты Микаил Рафиев (Синдбад), Гюльшан Ибадова (Зохра), Эмиль Миняшев (Ангел-хранитель), Ризван Садырханов (Боцман), а также Азер Рза, Джавид Самедов, Шамиль Керимов, Юлия Моторина, Мила Рзаева, Исмаил Якубов, Ильхам Назаров, Наргиз Ализаде, Адалят Шукюров, Айдан Гасанова и другие. Музыкальный продюсер - Эмиль Миняшев, художник - Марина Кузнецова.

После недавней встречи с директором Института Конфуция в Баку госпожой Ли было принято решение включить в состав действующих лиц еще один персонаж. А именно - подругу детства Синдбада. Задача была не из простых, учитывая, что сам Синдбад по происхождению китаец, реальное историческое лицо. В эпоху династии Мин он был известным мореплавателем под именем Чжэн Хе. Совершив много путешествий в направлении Аравийского полуострова, Сирии, Ирака и т.д., впоследствии принял Ислам и заложил основы будущей славы арабских мореплавателей. Помогло, конечно, что в юности я как и многие мои сверстники, увлекался историей, языком и древнейшей культурой Китая. Стихи моего любимого Конфуция, как нельзя лучше подошли для этой цели. Я использовал его известнейшее стихотворение из книги "Песен и Гимнов", кстати признанной три года тому назад на международном форуме литераторов в Германии, лучшей книгой в Истории Человечества. Причем, я сочинил ее на языке Конфуция.

Я всегда писал музыку на стихи, которые мне нравятся. И в этой опере я ориентировался именно на свой вкус, на стихи, которые пробуждают во мне желание писать музыку и которые подходят для задуманного сюжета, раскрывают характер героев, событий.

Были стихи, которые, скажем так, сами находили меня, и идеально подходили для рок-оперы. Так, например, когда я был в Сочи на лечении, мне позвонила утром прекрасная певица Гюльшан Ибадова, которая ранее исполняла песни, написанные мной на стихи вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и продиктовала ее новое стихотворение. С ее творчеством ранее, меня познакомил тогда Андрей Дементьев, который был редактором книги ее стихов "Если б звезды, ступеньками стали". Я был на берегу Черного моря и, читая стихи, понял, что они созданы для рок-оперы. И пока я шел с моря в лечебный корпус, мелодия уже была готова. Хочу, отметить, что сотрудничество с Андреем Дементьевым, сыграло в становлении меня как композитора, особую роль. Доверив свои стихи мне, тогда известному только узкому кругу любителей музыки, он фактически изменил мою жизнь, приглашая меня на концерты, юбилеи, радио передачи очень высокого уровня.

Или, например, во время работы над проектом "Vertigo" я читал стихи молодой поэтессы Лейли Салаевой, и в одном ее стихотворении я увидел песню Фурии. Это стихотворение сразу создало в моей голове отчетливый образ Фурии.

Эта песня в "Vertigo" также очень интересна. Проект создан на основе сюжета из поэмы Низами "Семь красавиц", который мигрировал в европейскую культуру. В проекте "Vertigo" песня была использована как один из элементов метаморфоз - слова на английском написаны азербайджанкой, композитор - азербайджанец, но это имитация итальянской канцоны, которая исполнялась итальянским тенором. То есть там тоже были намешаны метаморфозы культур, и потом этот сюжет мигрировал в рок-оперу.

Ризван Садырханов - азербайджанский вокалист, специалист "Бельканто" и композитор, лауреат международных оперных конкурсов, выпускник Азербайджанского института нефти и химии (ныне Государственный университет нефти и промышленности) по специальности горный инженер, музыкального училища им Асафа Зейналлы и Академии вокала в Италии.

За годы творческой деятельности Ризваном Садырхановым выпущено семь дисков , два из которых , при поддержке министерства культуры Азербайджана это альбомы - "Səmimi qəlbdən" и "Şairin ürəyi", в которые вошли песни и композиции, написанные на стихи азербайджанских и зарубежных поэтов классиков. Выступал с концертами в Италии, России, Турции и Израиле, принимал участие в многочисленных музыкальных мероприятиях и проводил мастер-классы. В разные годы выступал на одной сцене с такими артистами, как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон , Александр Градский, Фидан и Хураман Гасымовы, Фархад Бадалбейли, Тамара Гвердцители, Бисер Киров и др.

Арии из опер и песни в различных жанрах в его исполнении входят в золотой фонд Азербайджанского радио и телевидения. Автор более тысяч песен, музыки к кинофильмам.

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Франгиз Агаларова