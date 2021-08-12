https://news.day.az/culture/1369309.html Новая серия мультфильма «Маша и Медведь» посвящена Азербайджану - ВИДЕО
Новая серия мультфильма «Маша и Медведь» посвящена Азербайджану - ВИДЕО
Новая серия мультфильма "Маша и Медведь" посвящена Азербайджану.
Как сообщает Day.Az, в первой серии нового сезона мультфильма "Машины сказки" появился герой азербайджанской сказки Джиртдан.
Кроме того, в мультфильме была исполнена детская песня "Cücələrim".
Отметим, что у мультфильма многомиллионная аудитория по всему миру.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре