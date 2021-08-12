Новая серия мультфильма «Маша и Медведь» посвящена Азербайджану

Новая серия мультфильма "Маша и Медведь" посвящена Азербайджану.

Как сообщает Day.Az, в первой серии нового сезона мультфильма "Машины сказки" появился герой азербайджанской сказки Джиртдан.

Кроме того, в мультфильме была исполнена детская песня "Cücələrim".

Отметим, что у мультфильма многомиллионная аудитория по всему миру.