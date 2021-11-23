"Жемчужина культуры - Карабах" - Чингиз Фарзалиев о новой выставке специально для Day.Az

В Азербайджанском национальном музее искусств открылась выставка "Жемчужина культуры - Карабах", приуроченная ко Дню Победы в Отечественной войне. Организованную при поддержке министерства культуры Азербайджана выставку можно будет свободно посетить до 31 января 2022 года. О том, как зарождалась идея выставки и как удалось собрать воедино 250 экспонатов, Day.az рассказал директор музея и куратор выставки профессор Чингиз Фарзалиев.

В моей памяти живут яркие эмоции, испытанные в момент, когда стало известно, что азербайджанская армия освободила Шушу. Столько десятилетий мы, и я, в том числе, прожили с надеждой услышать, что оккупантов вышвырнули из этого гордого города. Он, действительно, Сердце нашей земли. Недаром Общенациональный лидер Гейдар Алиев говорил, что "Без Шуши - нет Карабаха, без Карабаха - вообще нет Азербайджана". Можно сказать, что именно эти слова стали лейтмотивом нашей выставки.

Главная идея выставки заложена в её названии. Я всегда озвучивал, что культура - это генетический код нации. Культурное наследие Карабаха настолько многогранно, что давно приобрело статус мирового. Созданное азербайджанским народом, оно стало неотъемлемой частью всех жителей нашего государства, перешагнуло границы и триумфально завоевало международное признание. Продумывая создание экспозиции, я вновь и вновь соприкасался с великими Именами, чей талант был взращён священной для каждого из нас землёй Карабаха. Здесь словно само мироздание сконцентрировалось в единой точке, дабы рождались те, чей гений переживёт века.

Культура - это, прежде всего, люди. Творческие и те, для кого создаются художественные произведения. Одно без другого немыслимо. Именно так! Оттого и сама экспозиция задумывалась как некое пространство, способное передать атмосферу близкую для каждого. Ведь великие произведения создаются за обыкновенным столом, а вдохновение черпается из окружающего мира. С таким посылом и выстраивалась вся выставка. Она о людях и для людей.

Войдя в выставочные залы можно словно перенестись во времени и вообразить, что выставленные предметы только-только отложены в сторону. Узеир сейчас вернется, и его скрипка вновь зазвучит в его руках, а инкрустированный перламутром тар Гурбана Пиримова буквально вот только что наполнял комнату инструментальной музыкальной фразой мугама, и ему вторил Хан Шушинский на своём гавале. Присмотритесь к рукописям Хуршидбану Натаван. Уделите внимание рисункам Усты Гамбара Гарабаги и Мир Мохсуна Навваба. Они ещё помнят прикосновение их пальцев и хранят тепло их рук в строчках и линиях. Шахматы словно ждут, когда пешки ринутся вперёд в стремлении выйти в ферзи. Просто отдайтесь фантазии и представьте, что успели застать окончание партии между дочерью последнего карабахского хана Натаван и французом Александром Дюма. Мне, как куратору, хотелось не просто выставить экспонаты, а вовлечь посетителя выставки в диалог с ними.

Выставка "Жемчужина культуры - Карабах" - это совместное творчество Азербайджанского национального музея искусств, Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, Азербайджанского государственного музея театра имени Джафара Джаббарлы, дома-музея Узеира Гаджибейли, мемориального музея имени Бюльбюля и музея памяти Ниязи. Удивительная коллаборация... В своей информативной наполненности, где экспонаты, дополняя друг друга создают живую историю. Фотографии, документы, концертные и театральные афиши в своеобразном "обрамлении" живописных и скульптурных произведений. Портреты великих детей Карабаха и их личные вещи. То самое ощущение и соприкосновение со временем и человеком. По прошествии десятилетий мы, сегодняшние, воспринимаем наших знаменитых соотечественников в ореоле из славы и признания. Но ведь они сами таковыми себя не считали. Думаю, прежде всего, они воспевали свою родину. Через свой талант они передавали в нотах и стихотворных строках её неповторимую красоту, завещая сохранение и преумножение её богатства. В том числе и творческого.

"Жемчужина культуры - Карабах" - это преемственность поколений в культурном наследии. Пленительная природа Карабаха наполнена негой искусства. Здесь горные вершины, словно мощные аккорды, рвутся в высоту, воспевая гордых и свободолюбивых людей. Здесь природа, словно яркая палитра, отражает невероятную красоту. Земля Карабаха - колыбель музыкальной культуры Азербайджана. Здесь зарождались целые династии! Узеир Гаджибейли, Султан и Исмаил Гаджибековы, Зульфугар Гаджибеков, Ниязи, Бюльбюль, Полад Бюльбюльоглу, Шамси Бадалбейли, Фархад Бадалбейли... Здесь Слово наполняется особым смыслом, и литературные произведения несут духовность, пропитанную "стойкостью его горных вершин". Земля Карабаха подарила миру удивительную стихотворную красоту баяты, а женщины-поэты почитались и вызывали восхищение своей мудростью. Уверен, что вскоре, азербайджанская культура обогатится новыми именами, чей талант станет продолжением богатейшего карабахского наследия.

Карабах - это невероятная красота окружающего мира, которую зашифровывали в орнаментах. Этот край подарил миру великолепную школу ковроткачества, а свидетельства её роскоши хранятся в мировых коллекциях. Да и по сей день украшают интерьеры великолепных дворцов. Ведь именно карабахские ковры по праву считались лучшими подарками монаршим особам. Потому в экспозицию вошли и ковровые изделия, без которых, в том числе, немыслим быт его жителей. Даже предметы одежды вносят определённый колорит в "выставочное повествование". А образцы художественной вышивки и декоративные предметы словно перекликаются со "старшими братьями" узорами и мастерством их исполнения. И это вновь о тепле человеческих рук и символических значениях, игравших не последнюю роль в художественной стилистике, присущей карабахскому краю.

Работая над созданием выставки, я вновь и вновь убеждался, что есть в Азербайджане места, несущие сакральное значение. И Карабах наполнен им буквально каждым своим уголком. После освобождения мне посчастливилось несколько раз побывать в Шуше. Я смотрел на эту прозрачную хрустальную небесную высь и понимал стремление наших знаменитых соотечественников создавать произведения, отражающие это роскошное звучание природы. Здесь невозможно не проникнуться осознанием насколько щедрым был Всевышний, даровав свою милость соприкасаться с этим райским уголком на земле. А потому, как писал Расул Рза в стихотворении "Карабах":

Будь счастлива земля,

взметнувшая на скалах,

точно знамя, прославленный Шушою

Карабах!