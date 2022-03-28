Во Дворце Гейдара Алиева состоится концерт по случаю 105-летия Тофика Кулиева

29 апреля во Дворце Гейдара Алиева будет представлена концертная программа "Песни наших сердец", приуроченная к 105-летию выдающегося азербайджанского композитора Тофика Кулиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в программе выступят народные артисты Бриллиант Дадашева, Энвер Садыхов, Азер Зейналов, Ильгар Мурадов, заслуженные артисты Анар Шушалы, Айгюн Бейлер, а также Забита Алиева, Миралем Миралемов, государственный ансамбль "Гая", оркестр Академического музыкального театра и др.

Отметим, что Тофик Кулиев - создатель азербайджанской эстрадной музыки. В конце 70-х годов прошлого века он создал множество детских и юношеских музыкальных конкурсов, в том числе "Бакинскую осень". С 1990 года до конца жизни работал председателем правления Союза азербайджанских композиторов.

Тофик Кулиев скончался 4 октября 2004 года. Произведения выдающегося композитора люди с большой любовью и интересом слушают даже спустя несколько десятилетий.