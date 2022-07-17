Скончалась народная артистка Азербайджана, композитор Севда Ибрагимова
Сегодня на 83 году жизни скончалась известный композитор, народная артистка Азербайджана, профессор Севда Ибрагимова, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.
Севда Ибрагимова родилась 28 ноября 1939 года в Баку. Внучка легендарного тариста, народного Гурбана Примова и дочь видного драматурга, народного писателя Мирзы Ибрагимова и пианистки Сары Примовой. Севда Ибрагимова внесла большой вклад в развитие национальной и классической музыки. После окончания с отличием музыкальной школы имени Бюльбюля Севда Ибрагимова получила два высших музыкальных образования, окончив Азербайджанскую государственную консерваторию по классу фортепиано и по классу композиции. Ее учителями были выдающиеся педагоги и музыканты Майор Бреннер и Гара Гараев. Она - автор двух опер, пяти Концертов для фортепиано, Концертов для органа, для тара с оркестром, кантат, камерно-инструментальных и вокальных сочинений, многочисленных циклов для фортепиано соло, разножанровых произведений для детей, музыки к фильмам и спектаклям. Произведения композитора звучат в концертных залах не только нашей страны, но и США, Франции, Швеции, Германии и в других странах мира. В музыке композитора, как в зеркале, отразились все ее лучшие душевные качества - беспредельное благородство, доброжелательность, романтичность, вера в торжество духовности в человеке и в мире в целом.
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