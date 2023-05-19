Арестован известный актер, режиссер и сценарист Рза Рзаев.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на прошедшем вчера в Бакинском апелляционном суде процессе под председательством судьи Мирзали Аббасова он был признан виновным по статье 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса АР и приговорен к двум годам лишения свободы.

Отметим, что Рза Рзаев был арестован на основании жалоб Турала Мирзалиева и Ульви Гулиева. Уголовное дело велось с 2018 года и вчера рассматривалась апелляционная жалоба потерпевших на решение суда первой инстанции.

Напомним, что Рза Рзаев получил известность благодаря образу "Дракона" в фильме, снятом по мотивам произведения Агиля Аббаса "Град".