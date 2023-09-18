Русский драматический театр им. Самеда Вургуна открыл 103-й театральный сезон

Азербайджанский государственный академический русский драматический театр им. Самеда Вургуна открыл свой 103-й театральный сезон.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с приветственным словом к полному зрительному залу обратился главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский, и начал он свое выступление строками из знаменитой статьи "Литературные мечтания" Виссариона Белинского. "Театр. Вы любите театр? Вы любите театр, как люблю его я? - обратился Александр Яковлевич к публике, и получив многоголосый утвердительный ответ, продолжил. - То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому способна только пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного? Или, лучше сказать, вы можете не любить театр больше всего на свете, кроме блага и истины? Является ли он постоянным возбудителем ваших чувств? Способный во всякое время, при любых обстоятельствах волновать, возбуждать их..."

Главный режиссер, поблагодарив всех, кто решил разделить с артистами театра их праздник, отметил тех, кто пришел поддержать своих коллег. "Я рад слышать и вас, дорогая публика, которую мы ждем уже два долгих месяца. Без вас нам очень сложно. А честно говоря, невозможно! - с особой теплотой обратился в зал народный артист республики. - И вот мы сегодня по традиции открываем сезон спектаклем нашего любимого автора. Блестящим полковником царской армии, переводчиком при ставке наместника в Тифлисе. Его зовут Мирза Фатали Ахундзаде. Он написал шесть пьес, из которых две великие. Первая "Визирь Лянкяранского ханства", которую я ставил давно. И надо будет подумать о возобновлении. И вот эта пьеса "Мусье Жордан и дервиш Масталишах". Мы играем ее уже, наверное, двенадцатый год. Мы играли ее в разных городах, и везде эта пьеса имела замечательный прием. Жанр этой пьесы - это то, что Стрелер (Джорджио Стрелер - итальянский театральный режиссер и актер, театральный деятель, основатель и руководитель миланского "Пикколо-театр" - ред.) определял как народную пьесу. Это пьеса, которая понятна везде, независимо от наций, стран. Только костюмы меняются, да акцент легкий можно дать. И мелодика. И музыка. А мысли и чувства - для всех живущих на земле они одинаковы. И вот самым главным экзаменом для нас, и для меня был приезд на родину Мирза Фатали Ахундзаде - в город Шеки, где мы сыграли спектакль перед шекинской публикой. Был очень крупный, настоящий успех, и рано утром я пошел к памятнику Мирза Фатали Ахундзаде и поклонился ему. Сегодня я кланяюсь вам от имени Мирза Фатали Ахундзаде и от имени всей труппы моего любимого замечательного академического театра и хочу сказать: 103-й театральный сезон объявляю открытым!".

Премьера спектакля "Мусье Жордан, ученый ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун" по мотивам известной комедии М.Ф.Ахундзаде состоялась 17 декабря 2011 года в честь 200-летнего юбилея замечательного азербайджанского драматурга. Постановка - главного режиссера театра, народного артиста Азербайджана Александра Шаровского. Музыкальное оформление - народного артиста Азербайджана, композитора Вагифа Герай-заде. Автор текстов песен - народная артистка Азербайджана Александра Никушина. Художник по костюмам - заслуженный деятель искусств, модельер Фахрия Халафова. Художник по декорациям - заслуженный художник Азербайджана Таир Таиров. Художник-постановщик - Никита Сазонов (Санкт-Петербург).

С тех пор его можно смело назвать визитной карточкой театра русской драмы, потому что "Мусье Жордан и Масталишах" - один из самых его гастрольных спектаклей. Он был показан на сцене московского театра ET CETERA, Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки в Киеве, в Одесском академическом музыкально-драматическом театре имени Василия Василько, в Тбилисском государственном академическом русском драматическом театре им. А. С. Грибоедова, на сцене Государственного академического малого театра в Москве. С бакинской постановкой познакомились театралы Санкт-Петербурга, Ярославля, Смоленска, Кишинэу, Бельцов, Астрахани. В 2020 году коллектив театра принял участие в VI Международном фестивале русских театров республик Северного Кавказа, стран Черноморско-Каспийского региона, ближнего и дальнего зарубежья, представив спектакль "Мусье Жордан, ученый ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун" онлайн. По словам членов экспертной группы, связавшихся после просмотра "Мусье Жордана" с театром по системе Zoom, спектакль произвел впечатление и художественно-постановочными достоинствами, и игрой актеров, и разработкой характеров персонажей. Отмечено, что Русский драматический театр из Баку продолжает демонстрировать высокий уровень профессионализма, оставляя в памяти зрителей и критиков "положительный эмоциональный драйв". Тогда же труппе Русской драмы был вручен диплом участника фестиваля и художественный символ премии под названием "Театр".

Вот и в первый вечер 103-го сезона бакинская публика вновь с увлечением наблюдала за историей, написанной в 1850 году и в какой-то степени имеющей исторические корни. Прототипом Мусье Жордана послужил французский ученый-естествоиспытатель Алексис Жордан (1814-1897), действительно в те годы приезжавший на Кавказ для научных занятий и изучивший, в частности, флору Карабаха, где и происходит действие в комедии. Предполагается даже, что М.Ф. Ахундзаде был лично знаком с французским ученым и беседовал с ним, что и помогло ему создать художественный образ естествоиспытателя. Кстати, надо отметить, что в произведении М.Ф. Ахундзаде сообщает подлинные сведения о научной деятельности Алексиса Жордана и о вносимых им поправках в классификацию растений. Написанная в первоначальном варианте на азербайджанском языке комедия в переводе самого автора на русский язык была опубликована в 1851 году в газете "Кавказ". А ее первая постановка на русской сцене в переводе автора состоялась в том же году в Петербурге, в 1852 году пьеса была поставлена в Тифлисе, а в 1883 году - в Нахчыване.

Сегодня же героев произведения замечательного азербайджанского драматурга на сцене родного театра с не меньшим азартом, что и во время премьерного показа, воплощают народные артисты Азербайджана - Мабуд Магеррамов (Мусье Жордан), Сафа Мирзагасанов (Гатамхан), Наталья Шаровская (Шахрабану), Фуад Османов (Масталишах). В остальных ролях - заслуженные артисты Азербайджана Хаджар Агаева (Шарафниса), Мурад Мамедов (Шахбаз бей), Салман Байрамов (Гулам-Али), Инна Имранова (Шахпери) и др.

Вот уже 173 года по воле драматурга на сцене происходит противостояние образованности и невежества, стремления добиться чего-то большего и сохранения привычного течения жизни. В этом сценическом произведении широта души гостеприимных карабахцев "соседствует" с жесткими семейными устоями, когда любое решение старшего почти невозможно оспорить. И при этом с какой-то непосредственной наивной верой в возможности откровенного шарлатана в попытке не допустить иного развития событий, кроме уже запланированного. Но все предпринимается во имя любви. Разной по своей сути, но тем не менее живущей среди всех, кого волей случая судьба собрала в доме помещика кочевья Текле-Мунгалу в Карабахе, для которых: "Чужого не надо! Но и своего не отдадим!".

На протяжении всего спектакля было заметно, с каким воодушевлением артисты разыгрывали сюжетные повороты, чередующиеся с музыкальными номерами. Наблюдая за происходящим на сцене, сложно было поверить, что "Мусье Жордан и дервиш Масталишах" - спектакль "с историей" и "живет" в репертуаре театра более десяти лет. Он все такой же легкий и теплый. С "ароматом" Карабаха. Потому и на особых моментах зрительный зал реагировал аплодисментами, которые по окончании спектакля и вовсе переросли в овации, которыми публика наградила артистов стоя... И это стало достойным началом 103-го театрального сезона в стенах Азербайджанского государственного академического русского драматического театра им. Самеда Вургуна, уже готовящего новые постановки и много других интересных событий.