https://news.day.az/culture/1743104.html В Баку отметили первые Международные дни домов-музеев - ФОТО В Мемориальном Доме-музее Бюльбюля в Баку отметили первые Международные дни домов-музеев, организованные в рамках инициативы Итальянского национального комитета домов памяти совместно с ICOM-DEMHIST и ICOM-ICLCM, сообщает Day.Az.
В Баку отметили первые Международные дни домов-музеев - ФОТО
В Мемориальном Доме-музее Бюльбюля в Баку отметили первые Международные дни домов-музеев, организованные в рамках инициативы Итальянского национального комитета домов памяти совместно с ICOM-DEMHIST и ICOM-ICLCM, сообщает Day.Az.
На протяжении двух дней были представлены концертные программы с участием учащихся средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, которые исполнили произведения азербайджанских и мировых композиторов, а также спектакли Детского театра "Гюнай".
Цель международной акции - привлечь внимание к историческим домам-музеям, в том числе с помощью музеев из Азербайджана.
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