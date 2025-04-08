В Мемориальном Доме-музее Бюльбюля в Баку отметили первые Международные дни домов-музеев, организованные в рамках инициативы Итальянского национального комитета домов памяти совместно с ICOM-DEMHIST и ICOM-ICLCM, сообщает Day.Az.

На протяжении двух дней были представлены концертные программы с участием учащихся средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, которые исполнили произведения азербайджанских и мировых композиторов, а также спектакли Детского театра "Гюнай".

Цель международной акции - привлечь внимание к историческим домам-музеям, в том числе с помощью музеев из Азербайджана.