В Азербайджане вступили в силу новые пошлины на регистрацию мобильных устройств

С сегодняшнего дня вступают в силу новые госпошлины на регистрацию IMEI-кодов мобильных устройств. Об том сказал Trend источник на телекоммуникационном рынке страны, передает Day.Az.

По словам собеседника агентства, в настоящее время ведутся профилактические работы по обновлению системы и работы в этом направлении будут завершены в течение дня.

"После завершения технического обновления системы, пользовательская информация относительно новых пошлин, а также вся сопутствующая информация будет обнародована как на странице imei.az, так и на терминалах самообслуживания e-GovPay, посредством которых также доступна регистрация IMEI-кодов мобильных устройств. Кроме того, получить детальную информацию о новых госпошлинах можно также через отделения почтовой связи", - сказал источник.

Речь идет о применении дифференцированного метода регистрации, что предполагает классификацию пошлин на мобильные телефоны высокого, среднего и низкого ценового сегмента. Это позволит определить фиксированную пошлину на мобильные телефоны в зависимости от их стоимости и модели. Например, пошлина на дорогие модели iPhone будут отличаться от пошлины на телефоны более дешевого ценового сегмента.

Например, регистрация мобильных устройств с рыночной стоимостью до 100 долларов, которые не имеют доступа к интернету, функций фото и видеосъемки, будет стоить 20 манатов.

Для остальных мобильных устройств стоимость регистрации составит 30 манатов (при рыночной цене мобильного устройства до 100 долларов), 50 манатов (от 101 до 200 долларов), 60 манатов (от 201 до 400 долларов), 70 манатов (от 401 до 700 долларов), 100 манатов (от 701 до 1000 долларов), 150 манатов (от 1001 долларов и выше).

Регистрация устройств, марка, модель и рыночная стоимость которых на момент регистрации не были внесены в каталог на официальном сайте министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, облагается госпошлиной в 20 манатов.

Ранее стоимость регистрации IMEI-кодов мобильных устройств вне зависимости от их рыночной цены для личного использования составляла пять манатов, для коммерческой продажи - 1,6 маната.

Система регистрации начала действовать в Азербайджане с первого мая 2013 года. Регистрация осуществляется в течение 24 часов с момента подачи заявки.

Мобильные устройства, ввозимые на территорию страны для частного использования (в сетях операторов мобильной связи Азербайджана), необходимо зарегистрировать в течение 30 дней. Регистрация мобильных устройств доступна на сайте imei.az, в центрах обслуживания "Şəbəkə", в платежных терминалах eGovPay и на странице smartpay.az.

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