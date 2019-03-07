Азербайджан будет производить запчасти для Mercedes и BMW
7 марта 2019 13:09 382
Правительство Азербайджана ведет переговоры о сотрудничестве с известными немецкими автопроизводителями Mercedes-Benz и BMW.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Report источник в правительстве.
По его словам, речь идет о производстве запчастей этих автомобилей в Азербайджане. В настоящее время немецкая сторона рассматривает предложения официального Баку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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