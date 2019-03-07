Правительство Азербайджана ведет переговоры о сотрудничестве с известными немецкими автопроизводителями Mercedes-Benz и BMW.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Report источник в правительстве.

По его словам, речь идет о производстве запчастей этих автомобилей в Азербайджане. В настоящее время немецкая сторона рассматривает предложения официального Баку.