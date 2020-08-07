Число получателей выплат по безработице достигнет 20 тысяч в этом году
"Законопроект, разработанный для смягчения условий назначения страховых выплат по безработице в качестве поддержки социальной защиты безработных, уже обсуждается в парламенте".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на пресс-конференции по мерам поддержки занятости и социального благополучия сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.
Он отметил, что в случае принятия проекта, это позволит увеличить число получателей страховых выплат по безработице и довести этот показатель до 20 тысяч за текущий год.
Министр подчеркнул, что в рамках мер социальной поддержки более 15 тысячам одиноким и инвалидам старше 65 лет оказаны социальные услуги в их домах.
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