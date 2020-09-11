Конвенция по Каспию как точка отсчёта нового этапа развития региона

Прошло более двух лет со времени подписания Конвенции о правовом статусе Каспия. Этот документ, признанный историческим на международном уровне, анонсировал начало нового этапа во взаимоотношениях стран каспийской пятерки и наращивания перспектив региональной интеграции.

Конвенция стала большим достижением каспийской дипломатии и важным критерием регулирования двусторонних связей между пятью прибрежными странами. Каспийский формат периодически выступает в некотором роде резервной площадкой для нейтрализации возможных противоречий между прикаспийскими странами, даже если эти противоречия возникли за пределами собственно каспийских интересов.

После подписания Конвенции Каспийский регион стал аккумулировать и повышенную экономическую активность. В частности, с подачи Туркменистана на повестку вновь вышли транскаспийские инициативы. Стало наращиваться инвестиционное проникновение Китая в регион по маршруту проекта "Один пояс, один путь". Россия, Иран и Азербайджан продвигались в реализации транспортного коридора "Север-Юг. США и ЕС разрабатывали стратегии своего взаимодействия с Каспийским регионом, в том числе через призму таких проектов, как C5+1, а также выступали с предложениями охраны стратегической инфраструктуры и поощрения гражданских инициатив. Не взирая на высокий уровень конкуренции в этом регионе, определивший свой статус Каспий продолжал позиционироваться как "море дружбы и партнерства".

Однако обнуленный 2020-й год на волне COVID запустил перезагрузку мировых процессов, что находит отражение и в каспийской повестке, как через призму пострановой, так и в целом региональной ситуации. Одна из главных тенденций, рожденных пандемией - цифровизация. Переходный период рассчитан на несколько лет. Весь мир пересаживается на цифровые платформы. В настоящее время цифровизация осуществляется на локальных уровнях, которые будут встроены далее в глобальные цифровые платформы.

Под Каспийский регион, пронизанный сетью энергетических и транспортных коммуникаций, как с Востока на Запад, так и с юга на север, также создаются цифровые платформы, в том числе единые цифровые торговые платформы, которые позволят наблюдать целостную картину, повысить скорость и прослеживаемость грузовых потоков. Контролем будут обладать страны и центры, опережающие в технологическом развитии. В частности, применительно к Каспийскому региону задействованы такие проекты, как "Содействие развитию зеленых портов и связанности в регионе Каспийского моря", подготовка "дорожной карты" процессов автоматизации и оцифровки морских портов, и другие. Эти проекты, в том числе курируемые ОБСЕ, нацелены на соединение Центральной Азии и Европы и развивают конкретные идеи для оцифровки торговли и повышения связности - "на благо всех", как комментируют европейские чиновники. В этой ситуации, для прикаспийских стран в том числе, актуализируется задача освоения инноваций и в параллельном режиме сохранения собственной свободы и уникальности, в том смысле что Цифра может унифицировать и трансформировать многообразие Каспийского региона. Это не значит проспать и опоздать с внедрением новых технологий. Но инновационное развитие не должно вступать в противоречие с суверенитетом и приоритетами собственно стран и народов региона.

Сейчас важный этап распознавания формирующихся тенденций, требующий понимания соотношения плюсов и минусов, всплывающих в процессе глобального реформирования и цифровизации.

Изменения затрагивают всю систему международных отношений, включая региональное разделение мира. Этот процесс еще в начале своего развития, по завершении которого глобальная картина может стать менее узнаваемой.

В частности, если сегодня Каспийский регион измеряется составом пяти прибрежных стран, что закрепляет в своих положениях и Конвенция, то в будущем каспийский формат вероятно будет сложно ассоциировать в отрыве от сопредельных стран Центральной и малой Азии, Южного Кавказа. Например, Казахстан и Туркменистан вовлекают в процесс каспийской интеграции Узбекистан и другие страны Центральной Азии, даже Афганистан. Азербайджан интегрирует Турцию и Грузию. Иран смыкается с Ближним Востоком, а Россия подтягивает всю Евразию. Здесь важно учитывать и повышенный интерес крупных внерегиональных игроков, в частности, США, Китая, стран ЕС, Индии. В этой ситуации важно понимание, насколько стратегия и конкуренция ведущих внешних игроков может осложнить ситуацию в прикаспийских странах, или напротив, может открыть собственные стимулы для объединения и кооперации на внутрирегиональном уровне?

Ресурсы - природные, углеводородные, интеллектуальные - были, есть и будут главным критерием мировой конкуренции. Никакая пандемия не отменяет этот порядок, меняя лишь правила игры. Временное падение энергетических рынков и демонстрируемый повышенный спрос на альтернативную энергетику вовсе не означает окончательный закат углеводородной эры. Наверное, это одна из основных причин, почему богатый ресурсами Каспийский регион продолжает волновать внерегиональных партнеров. И не только ресурсами в сфере ТЭК и логистическими маршрутами, но и водными, биоресурсами, полезными ископаемыми, географией, демографией, интеллектуальным ресурсом и прочим. Цифровизация же создает механизмы контроля, в том числе над распределением ресурсов и потоков.

Постсоветские страны вступили в завершающий этап переформатирования, этот процесс вовлекает в конкуренцию уже не две державы, а большее число интересантов. Собственно каспийский формат объединяет четыре самых богатых ресурсами и стратегической географией постсоветских государства, а также не менее состоятельный, но проблемный Иран, что значительно повышает ставки этого региона. Значимость Каспия не снижается, а повышается. Но у этого региона есть важное преимущество, в том числе закрепленное конвенцией - юридически Каспий закрыт от военного присутствия третьих стран, так как не стоит исключать, что передел мира и экономическая конкуренция на каком-то этапе могут генерировать и хаос, и военные угрозы. Например, недавнее нападение ВС Армении на границу Азербайджана в зоне прохождения стратегических коммуникаций могло спровоцировать войну в регионе, затрагивая и каспийскую географию.

До сих пор, даже не взирая на высокую степень политической и экономической конкуренции и множество схем взаимодействия стран пятерки с внерегиональными странами, Каспийский регион пребывал в относительно стабильном режиме. Закрепленные в Конвенции параметры безопасности позволяли сдерживать развитие жестких сценариев в странах Каспийской пятерки, невзирая на наличие внешних угроз, в том числе политической, военной, террористической направленности. И если этот регион и в будущем сохранит стабильность, сумев отразить транслируемые извне военные сценарии, исторический характер, подписанной в августе 2018 года Конвенции о правовом статусе Каспийского моря получит значимое подтверждение. Однако те же инциденты с транспортировкой грузов военного назначения через территорию Каспия показали возможные риски каспийской стабильности. В этой ситуации снижает риски обострения отношений высокий уровень доверия, сложившийся как между главами, так и народами прикаспийских государств, поэтому создавшиеся угрозы удается нейтрализовывать.

Российско-азербайджанский фрагмент каспийского сотрудничества составляет ключевое звено каспийской интеграции. Обе страны на уровне своих лидеров продемонстрировали устойчивость политического диалога, потенциал лидерства и способность к выдвижению совместных инициатив, в том числе на Каспии. Недавно, принимая новоназначенного посла ИРИ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал важную характеристику сотрудничеству на Каспии: "То, что наконец нашел решение вопрос правового статуса Каспийского моря, демонстрирует намерение всех прикаспийских стран, нашу политику и дружбу между этими странами".

Возможно, Каспийский процесс может быть более эффективным, если будет структурирован. В условиях расползания (расширения) Каспийского формата странам пятерки важно закрепить свои определяющие позиции в этом регионе. Возможно, в перспективе эти страны могут выступить с инициативой создания совместной организации - условно, Каспийской организации сотрудничества. Центром этой организации, принимающим коллегиальные решения, будет зафиксирована пятерка прибрежных государств. После чего подключение сопредельных стран может существенно расширить возможности каспийской интеграции, не меняя баланс сил в регионе. Каспий - это развязка региональных хабов, включая Азербайджан в регионе Южного Кавказа, Казахстан и Туркменистан - в Центральной Азии, Россия - в Евразии. Это система крупных экономических центров, связанных каспийской экономической программой.

Каспийская конвенция с учетом внесения обновленных положений может быть преобразована в Каспийскую конституцию. Каспийский регион может стать сильным центром Евразии, объединяющим огромные экономические, демографические, природные ресурсы, не испытывая критических стрессов в процессе перехода к цифровизации.

Гюльнара Мамедзаде,

Заместитель Генерального директора агентства Trend