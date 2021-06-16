Количество участников Клуба предпринимателей, созданного Международным Банком Азербайджана достигло 500. Цель создания этого клуба - поддержка малого и среднего бизнеса, укрепление позиций на рынке корпоративных клиентов банка и расширение деятельности бизнеса клиентов, производящих экспортоориентированную продукцию. Членом этого клуба может стать любой предприниматель, являющийся клиентом Международного Банка Азербайджана и отвечающий соответствующим критериям.

Члены Клуба получают различные скидки на продукты и услуги Банка. Организуются совместные мероприятия при поддержке местных и иностранных организаций, являющихся партнерами Банка. Также предлагаются социальные пакеты, подготовленные банком для их сотрудников. Проводятся деловые встречи и мероприятияя, которые позволяют расширить коммуникационные возможности и найти полезных партнеров.

Клуб Предпринимателей помогает своим членам в области права, бухгалтерского учета, применения цифровых решений, рекламы, таможни, франчайзинга и страховых услуг. Клуб также предоставляет консультационные и обучающие услуги. Предприниматели могут принять участие в тренингах и получить советы от профессиональных экспертов, привлеченных со стороны клуба, на такие темы, как производство, продажи, управлением качеством, экспортно-импортные операции, бухгалтерский учет, налоговое законодательство и т. д.

Подробную информацию о Клубе Предпринимателей можно найти на сайте. Предприниматели, желающие стать членами клуба, могут позвонить в Информационный центр 937 (выбрав цифру 5) или обратиться в ближайшее отделение или филиал Банка.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.