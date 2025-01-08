https://news.day.az/sport/1721532.html Изменено время проведения игры "Зиря" Изменено время проведения товарищеского футбольного матча "Зиря" - "Шамахы". Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба бакинского клуба. Матч начнется на час раньше запланированного времени - девятого января в 17:00. Отметим, что встреча пройдет в спорткомплексе "Зиря".
Изменено время проведения игры "Зиря"
Изменено время проведения товарищеского футбольного матча "Зиря" - "Шамахы".
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба бакинского клуба.
Матч начнется на час раньше запланированного времени - девятого января в 17:00.
Отметим, что встреча пройдет в спорткомплексе "Зиря".
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