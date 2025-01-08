Изменено время проведения игры "Зиря"

Изменено время проведения товарищеского футбольного матча "Зиря" - "Шамахы".

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба бакинского клуба.

Матч начнется на час раньше запланированного времени - девятого января в 17:00.

Отметим, что встреча пройдет в спорткомплексе "Зиря".