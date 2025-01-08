В Великобритании эвакуировали людей из-за угрозы взрыва бомбы

Люди были эвакуированы из-за угрозы взрыва бомбы на Риджент-стрит в центре Лондона, Великобритания.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Sun.

Сообщается, что полиция проводит расследование инцидента.