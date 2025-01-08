https://news.day.az/world/1721542.html В Великобритании эвакуировали людей из-за угрозы взрыва бомбы Люди были эвакуированы из-за угрозы взрыва бомбы на Риджент-стрит в центре Лондона, Великобритания. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Sun. Сообщается, что полиция проводит расследование инцидента.
В Великобритании эвакуировали людей из-за угрозы взрыва бомбы
Люди были эвакуированы из-за угрозы взрыва бомбы на Риджент-стрит в центре Лондона, Великобритания.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Sun.
Сообщается, что полиция проводит расследование инцидента.
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