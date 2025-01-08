Макрон покровительствует террористам РПК

Президент Франции Эммануэль Макрон открыто заявил о поддержке сирийского крыла организации РПК, что говорит о том, что Париж покровительствует террористам в Сирии.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом пишет турецкая газета Sabah.

Издание напоминает, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление о решимости Анкары устранить угрозу террористической организации РПК в регионе, что вызвало обеспокоенность западных стран, особенно во Франции.

Автор статьи отмечает, что в ответ на слова президента Турции французский лидер заявил на встрече с группой послов: Франция не оставит террористическую YPG/РПК в одиночестве. В то же время Э. Макрон призвал Запад "не оказывать поддержку новому руководству Сирии".

Газета указывает, что Франция - не единственная европейская страна, поддерживающая террористов в Сирии. "Любовь Запада к терроризму не угасает. Еще до заявления французского президента в Берлине была объявлена поддержка YPG/РПК", - отмечает Sabah, обращая внимание на высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о ситуации в Сирии.

В свою очередь, турецкая газета Star отмечает, что на фоне снижения влияния Франции в африканских странах и превращения Парижа в "нежелательного игрока" на втором по величине континенте планеты позиции Турции в Африке укрепляются. Анкара воспринимается здесь в качестве сильного партнера и посредника в урегулировании проблем и конфликтов.

В качестве примера издание приводит разрешение кризиса в отношениях между Сомали и Эфиопией, которое закреплено в тексте Анкарской декларации, подписанной 11 декабря в присутствии Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В статье напоминается, что посредничество многих государств в урегулировании разногласий между Могадишо и Аддис-Абебой не приводило к желаемому результату. "Ситуация изменилась после того, как в вопрос вмешался лично Президент Эрдоган. Успешная дипломатия Анкары не только решает проблемы африканских стран, но и укрепляет имидж Турции в Африке, способствуя также развитию экономических связей", - пишет газета.

Отмечается, что товарооборот Турции с африканскими странами вырос с 5,4 млрд в 2003 году до 40 млрд долларов по итогам 2023 года. При этом экспорт турецкой оборонной продукции в Африку достиг рекордных 460 млн долларов.

Издание привлекает внимание и к росту количества диппредставительств Турции в государствах Африки, констатируя, что еще в 2002 году турецкие посольства функционировали лишь в 12 странах континента, тогда как сегодня их количество достигло 44.

Далее в публикации говорится о том, что на фоне успехов Анкары Париж шаг за шагом теряет позиции на континенте, прибегая к всевозможным методам, чтобы замедлить негативные процессы и восстановить былое влияние.

Газета подчеркивает, что Франция под руководством Эмманюэля Макрона не обладает авторитетом не только в Африке, но и на Западе.