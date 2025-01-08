https://news.day.az/politics/1721570.html

В Баку ответили на заявления Мирзояна об "Общине Западного Азербайджана"

Заявления министра иностранных дел Арарата Мирзояна на пресс-конференции 8 января 2025 года об "Общине Западного Азербайджана" и депортации азербайджанцев с территории нынешней Армении являются фальсификацией истории со стороны Армении, передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана. Новость обновляется