https://news.day.az/politics/1721570.html В Баку ответили на заявления Мирзояна об "Общине Западного Азербайджана" Заявления министра иностранных дел Арарата Мирзояна на пресс-конференции 8 января 2025 года об "Общине Западного Азербайджана" и депортации азербайджанцев с территории нынешней Армении являются фальсификацией истории со стороны Армении, передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана. Новость обновляется
В Баку ответили на заявления Мирзояна об "Общине Западного Азербайджана"
Заявления министра иностранных дел Арарата Мирзояна на пресс-конференции 8 января 2025 года об "Общине Западного Азербайджана" и депортации азербайджанцев с территории нынешней Армении являются фальсификацией истории со стороны Армении, передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре