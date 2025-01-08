Необычный погром на фестивале в Индии

Разъяренный слон раскидал местных жителей на фестивале в Индии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на NDTV.

"По меньшей мере 17 человек получили ранения, один из них - в критическом состоянии", - говорится в статье.

По данным издания, инцидент произошел во время ежегодного фестиваля в мечети в районе Малаппурам в штате Керала. На опубликованных кадрах видно, что на площади находилось не менее пяти слонов. Один из них резко кинулся в толпу и взял хоботом мужчину, после чего начал качать его из стороны в сторону.

После случившегося пострадавшего госпитализировали. Отмечается, что большинство травм люди получили в результате давки, которая возникла из-за действий животного.