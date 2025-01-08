Как же боится Президента Ильхама Алиева Пашинян!

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как премьер-министр Армении Никол Пашинян боится Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Day.Az представляет публикацию:

Интересно было бы взглянуть на то, что происходит у Пашиняна в мозгу, все-таки. Как в одном человеке уживаются страх и необходимость, боязнь и неудержимое желание быть в заголовках новостей.

Вот буквально вчера было опубликовано интервью Президента Ильхама Алиева, в котором глава государства очень жестко прошелся и по Армении, и по многим региональным вопросам: упоминались и мирный договор, и "друзья" Воваевича, на которых он очень рассчитывает, и демаркация границы, и оружие для армянской армии, и больные для Пашиняна темы Зангезурского коридора и западных азербайджанцев.

Армянские СМИ пестрели заголовками, какой сайт или канал в Телеграм ни откроешь - везде фотографии Президента Ильхама Алиева, цитаты. В Азербайджане многие это заметили и отметили про себя, как сильно армянская пропаганда испугалась сделанных главой государства заявлений.

И ладно армянские пропагандисты - но как же испугался Ильхама Алиева Пашинян!

Представьте только, куда он Воваевича загнал: проснулся Пашинян утром, выпил тутовочки, открыл папку с обзором СМИ - а там везде Президент Азербайджана. Фотографии, цитаты - вы их все вчера видели. ВСЯ армянская повестка - интервью одного человека, и это совсем не сбривший бороду велоблогер со своим подкастом или кулинарными роликами. Какой удар по самолюбию!

Пришлось срочно выкручиваться, звать к себе дежурных корреспондентов государственного агентства "Арменпресс" - готовить свою "ответку". И тут сразу вторая проблема: а что отвечать?

Президент Ильхам Алиев заявил, что Зангезурский коридор должен быть открыт - и будет открыт. Пашинян в ответ что-то мямлит про "перекресток мира" - и тут же со страху добавляет, что по железнодорожному маршруту Зангезурского коридора Армения уже отправила Азербайджану свои предложения.

Президент Ильхам Алиев говорит о заседании пограничной комиссии - а все, что может сказать по этому поводу Пашинян, - это "да, будет". И даже тут Воваевич сразу оговаривается, что Ереван исключает какие-то теоретические планы по "военному решению" вопросов, где эта граница может проходить.

Пашиняна спрашивают, что он думает о словах Президента Азербайджана про фашистское государство в Армении, а армянский премьер в ответ рассуждает о том, что в принципе, да, мы азербайджанцев, конечно, ненавидим, но мы обязательно что-то будем с этим делать.

Вот так выглядит страх. В 2018-19 годах Пашинян думал, что можно говорить и делать что угодно. В 2020-м он понял, что за свои слова и дела можно получить по башке.

И конечно, он 100% читал интервью Президента Ильхама Алиева полностью, некоторые моменты может и по два раза. Особенно тот, где глава нашего государства советовал его не нервировать.