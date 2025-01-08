Блинкен рассказал о целях Запада в отношении Грузии
США, Франция и другие страны Запада преследуют общие цели в отношении Грузии, чьи власти отдаляются от Европейского союза (ЕС) и отходят от принципов демократии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро.
"Думаю, вы видите явное единство целей, когда речь идет о Соединенных Штатах, Франции и многих других странах, столкнувшихся с очень прискорбными действиями правительства Грузии. Мы ввели санкции против лидера партии "Грузинская мечта" [Бидзины] Иванишвили, а также против других членов правительства", - сказал он.
Блинкен добавил, что Париж и Вашингтон очень обеспокоены отходом Тбилиси от "демократических принципов" и от "чаяний подавляющего большинства жителей Грузии".
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