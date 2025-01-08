Новые кадры пожаров в Лос-Анджелесе

По меньшей мере два человека погибли, несколько человек получили серьезные травмы в результате пожаров, вспыхнувших в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния, США).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции глава пожарной службы округа Энтони Мэррон.

Он указал, что огнем уничтожено свыше 1 100 строений, ликвидируют пожары, общая площадь которых превышает 2 800 га и продолжает расти, более 1 500 пожарных. Местные власти запросили помощь пожарных из соседних округов, также на помощь им направляются сотрудники экстренных служб из штатов Вашингтон, Орегон, Невада. Более чем 32 000 жителям предписано эвакуироваться из районов, охваченных огнем.

Вместе с тем локализовать ни один из трех пожаров пока не удается. В районе пожаров сохраняется низкая влажность, сопровождающаяся сильными порывами ветра. Причина возникновения пожаров пока не установлена.