В Азербайджан будет привлечено более 500 инвесторов

Согласно документу, подписанному MUSIAD и азербайджанским Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, более 500 инвесторов будут привлечены в Азербайджан.

Об этом Trend в ходе проекта "Network Buluşmaları" заявил представитель MUSIAD в Азербайджане Мухтерем Оз, передает Day.Az.

По словам собеседника, в октябре текущего года в Баку пройдет международный бизнес-форум (International Business Forum - IBF), где общее число участвующих инвесторов со всего мира будет доходить до 2,5 тысячи.

"Это в свою очередь открывает большие возможности в плане привлечения инвестиций в Азербайджан и совместного партнерства бизнесменов. Этому и способствует MUSİAD", - заметил Мухтерем Оз.

Также было отмечено, что MUSİAD своеобразно объединяет братство и деловое партнерство с Азербайджаном, и данная инициатива будет также охватывать азербайджанских предпринимателей за рубежом, чтобы те тоже инвестировали в свою страну.

"Для достижения поставленных целей и служения интересам Азербайджана необходима широкая сеть Network", - добавил Мухтерем Оз.

Заметим, что MUSİAD функционирует в 95 странах мира, а в Азербайджане - с 2018 года.