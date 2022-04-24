Азербайджан получил серьезные преимущества в транспортно-логистической сфере

Усиление позиции Азербайджана с точки зрения транспортно-логистической составляющей связано с эффективной политикой Президента Азербайджана. Активная политика в сфере инфраструктурных, транспортных и логистических проектов проводится с самого начала президентства Ильхама Алиева.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), глава Общественного совета при Минтруда Эльшад Мамедов.

За прошедшие годы, отметил он, мы стали свидетелями реализации крупных инвестиционных проектов, связанных с различными направлениями экономики. Это, во-первых, позволило резко увеличить деловую активность в стране. Во-вторых, сегодня это уже приносит Азербайджану дивиденды с точки зрения получения валютной выручки, участия в региональных и даже межконтинентальных транспортно-логистических артериях.

"Сегодня мы видим, какая острая конкурентная борьба разворачивается в плане транспортировки грузов в связи с высоким уровнем волатильности на региональном и мировом рынках. На сегодняшний день Юго-Восточная Азия - это центр экономической активности в мире. Учитывая, что Европейский Союз продолжает оставаться одним из самых важных рынков с высоким уровнем платежеспособности, реализация транспортно-логистических проектов, связывающих ЮВА и Европу, это, конечно же, приоритет с точки зрения транспортно-логистической политики для всех стран региона.

Отрадно отметить, что благодаря своевременным действиям главы Азербайджана в рамках реализации транспортно-логистической политики, предпринятым в первые годы его президентства, сегодня Азербайджан получает весьма внушительные конкурентные преимущества в плане экономических дивидендов под реализацию крупных инфраструктурных проектов.

Лейла Таривердиева