Транскаспийский коридор даст стабильный доступ к странам Европы и Азии

Текущая ситуация вокруг Украины и России наглядно показывает, что в условиях роста геополитической борьбы и напряженности в мире принципиально важное значение обретает диверсификация транспортно-транзитных маршрутов. Особенно для внутриконтинентальных стран Евразии - стран Южного Кавказа и Центральной Азии.

Об этом сказал в беседе с Day.Az казахстанский эксперт Замир Каражанов, комментируя подписание на минувшей неделе Грузией, Азербайджаном, Турцией и Казахстаном четырехсторонней Декларации о Транскаспийском коридоре Восток-Запад.

По словам Каражанова, хотя речь идет о декларации, документе, где стороны оговаривают цели на будущее, данное обстоятельство не умаляет его ценности по нескольким причинам.

Во-первых, безусловно, транспортный коридор усиливает транзитный потенциал стран Южного Кавказа и Центральной Азии, которые выступают транспортным мостом, соединяющим европейские государства с динамичными азиатскими странами. Учитывая потенциал их экономик и торговые возможности, коридор Восток-Запад способен обеспечивать рост налоговых отчислений в бюджеты наших стран, наращивать дополнительные рабочие места в транспортной отрасли.

Во-вторых, текущая ситуация вокруг Украины и России наглядно показывает, что в условиях роста геополитической борьбы и напряженности в мире принципиально важное значение обретает диверсификация транспортно-транзитных маршрутов. Особенно для внутриконтинентальных стран Евразии - стран Южного Кавказа и Центральной Азии, которые не имеют выхода к открытому морю. Эскалация напряженности, санкция, война, могут отрезать их от внешнего мира и торговых партнеров из числа стран дальнего зарубежья, и как следствие скажутся на их экономиках. Поэтому любой очередной маршрут в дополнение к существующим является для нас альтернативным, укрепляет нашу экономическую безопасность, делает торговые связи с окружающим миром крепкими. Поскольку, при нарушении сообщения по одному из маршрутов, всегда остаются другие направления поставки товаров. В связи с этим, формулировка в "обход какой-то страны" не уместна. Речь не идет о том, чтобы "обходить кого-то", речь идет о том, чтобы иметь стабильный доступ к странам Европы или Азии.

В-третьих, транспортный коридор Восток-Запад отвечает интересам наших стран. Кроме транзита грузов (между странами Европы и Азии) он способен обеспечить потребности товарооборота между нашими государствами. Будет способствовать укреплению сотрудничества между нами. Проблема актуальная, поскольку существующий объем товарооборота пока не отвечает потенциалу наших экономик. Здесь есть возможности для роста.

Лейла Таривердиева