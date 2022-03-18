Азербайджан ждет логистический бум

Автор: Лейла Таривердиева

Вооруженный конфликт это не только горе и страдания людей. В глобальном масштабе это еще и разрыв наработанных связей, разрушение схем, планов и проектов, потеря прежних возможностей и необходимость срочного поиска новых.

В таком режиме в связи с происходящим в Украине живет сегодня не только сражающаяся республика или стреноженная беспрецедентными санкциями Россия. Так живут сегодня Европа, Азия, все страны континента, пострадавшие от разрыва традиционных экономических цепочек. В этой ситуации выходит на первый план чрезвычайная роль узловых регионов, таких, как Южный Кавказ. Веками здесь сходились торговые пути, и в связи со сложившейся ныне ситуацией эта функция региона видится особенно выпукло.

Накануне крупнейший грузовой оператор Финляндии Nurminen Logistics сообщил о намерении развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут. 16 марта компания подписала соглашение с Казахскими государственными железными дорогами (KTZE) о коммерческом использовании Транскаспийского международного транспортного маршрута. Маршрут начинается из Юго-Восточной Азии и Китая и проходит через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. По информации издания 1prime.ru, сотрудничество направлено на запуск тестового поезда в течение апреля-июня и начало движения грузовых поездов в период с июля по сентябрь. "Казахские железные дороги уже договорились о сотрудничестве с железнодорожными компаниями Азербайджана и Грузии, поэтому условия для организации транспортного коридора отличные", - сказали в финской компании.

Сотрудничество Финляндии с Китаем поддержит своим железнодорожным парком Казахстан.

Транскаспийский транспортный коридор это один из маршрутов нового Шелкового пути - Срединный коридор проекта "Один пояс, один путь". Хотя прежде на нем не делался особый акцент, в кризисной ситуации он оказался самым выгодным, самым безопасным, надежным и стабильным. Безопасность, надежность и стабильность это важнейшие характеристики для международных транспортных путей. Таковым является Срединный коридор, проходящий через Азербайджан, поэтому все больше экспортеров и импортеров континента обращают на него внимание.

Мультимодальный транспортный сервис по маршруту Китай - Курык/Актау - Баку/Алят - Батуми/Поти и далее в третьи страны, в том числе через новую линию Баку - Тбилиси - Карс, был налажен в 2017 году с участием соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Впоследствии к проекту присоединились Турция, Украина, Румыния и Польша. В настоящее время маршрут пролегает от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в Европу. На всем маршруте установлен единый тариф, реализуется принцип "единого окна", успешно курсируют контейнерные поезда. По данным за 2021 год по маршруту транспортировались продукция нефтехимии, черные и цветные металлы, уголь, ферросплавы, сельхозпродукция. Растут год от года также контейнерные перевозки. За пять лет, с 2017 по 2020 год по маршруту было перевезено более 3,9 миллионов тонн грузов, в том числе 71 тысяча контейнеров в 20-футовом эквиваленте. В Координационный комитет по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута входят железнодорожные и портовые компании Азербайджана, Грузии и Казахстана. В рамках маршрута создана ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут", в состав которой вошли ведущие предприятия в сфере морских и железнодорожных перевозок стран-участниц.

9 марта в рамках визита в Баку казахстанской делегации во главе с председателем правления АО "Самрук-Казына" Алмасадамом Саткалиевым между АО "Самрук-Казына" и министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана был подписан протокол о создании совместного предприятия (СП) для развития ТКТМ. По информации Тренед, новое СП позволит решить вопросы сквозного тарифообразования и декларирования грузов, применить единые IT-решения и консолидировать транзитные грузы на данном маршруте. На встрече было отмечено, что происходящие в регионе события и геополитическая ситуация создали новую реальность. Уже есть риск того, что спрос превысит предложение, и эти факторы в конечном итоге повлияют на конечного потребителя. Так, увеличатся как стоимость поставки, так и период ожидания. Эта реальность диктует рассмотрение новых рамок сотрудничества и налаживание транзитно-транспортных сообщений. Было подчеркнуто, что географические особенности Азербайджана и Казахстана - расположение между крупнейшими экономическими центрами Европы и Азии - создали реальные предпосылки для обеспечения эффективной и налаженной транспортной сети между странами. Особо подчеркивалось, что дополнительным импульсом для развития маршрута стало завершение строительства железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Это позволило сократить время доставки из Китая в Турцию через Казахстан до 12 дней.

Транскаспийский транспортный маршрут проходит через 8 стран и включает 20 участников. Это мультимодальный маршрут, предусматривающий комбинированные - железнодорожные и морские - перевозки. По информации казахстанского ресурса "Капитал", на сегодняшний день значительная часть грузопотока здесь представлена широким спектром казахстанской экспортной продукции, однако ТКТМ успешно и целенаправленно продвигает услуги по контейнерной транспортировке грузов из Китая и стран Центральной Азии в страны Европы, Африки и в обратном направлении. Все участники это серьезные игроки транспортного рынка - владельцы магистральной инфраструктуры и перевозчики из Азербайджана, Грузии, Казахстана Китая, Польши, Румынии, Украины и Турции. В прошлом году к участникам проекта в качестве ассоциированного члена присоединился и Узбекистан.

Очень важным моментом, способствующим успеху маршрута, является гибкая тарифная политика. Про данным казахстанских медиа, за время существования ТКТМ тарифы были снижены на 60 процентов от базового уровня на вагонные перевозки, на контейнерные перевозки фидерным судном и паромным сообщением. В этом контексте необходимо отметить, что в настоящее время продолжаются работы по унификации тарифов на грузоперевозки по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Карс (БТК), являющемуся составной частью ТКТМ.

Открытие коридора БТК создало условия для большей надежности Срединного маршрута. Сегодня этот азербайджанский проект, не получивший в свое время широкой поддержки, стал важным отрезком "дороги жизни" между Азией и Европой.

5 июля 2019 года Азербайджанская компания ADY Container (дочерняя структура ЗАО "Азербайджанские железные дороги") и китайская компания XI`an Соntinental Bridge International Logistic подписали соглашение об осуществлении контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Но уже с ноября 2018 года по БТК прошел первый китайский состав. Через год первые турецкие грузы вышли в путь из Стамбула в китайский Сиань.

Железнодорожные перевозки по Транскаспийскому маршруту, в которых участвуют современная транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана, включая БТК и Международный торговый морской порт Алят, продолжаются по графику. Однако сложившаяся в связи с происходим в Украине ситуация требует увеличения интенсивности грузоперевозок. Финский логистический оператор стал первым, подключившимся к ТКТМ.

Напомним, что Азербайджан уже имеет опыт сотрудничества с Nurminen Logistics. В июне 20201 года финская компания отправила контейнерный поезд из Финляндии в Индию по МТК "Север - Юг". Это была первая мультимодальная отправка по западной ветке МТК. Платформы для перевозки контейнеров представила ADY Container. Азербайджанская компания взяла на себя обязательство предоставить платформы для реализации этого проекта, поскольку организация трансконтинентальных маршрутных поездов дальнего следования является одной из основных ее целей.

Одним словом, в ближайшее время стоит ожидать серьезного увеличения объемов международных грузоперевозок через Азербайджан. Инфраструктура страны к этому готова.