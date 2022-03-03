Автор: Лейла Таривердиева

Азербайджан - страна больших возможностей. Больших, но не всегда объективно оценивающихся со стороны.Когда задумывался Южный газовый коридор, многие на том же Западе не верили в возможность осуществления столь масштабного проекта. Страна не рассматривалась в качестве серьезного поставщика природного газа, проект оценивался некоторыми влиятельными лоббистами интересов других поставщиков как слишком дорогой и не рентабельный. Не обращая внимание на негативные прогнозы и многочисленные помехи, Азербайджан все-таки достроил трубопровод. Насколько правильным было это упорство, свидетельствуют события последних дней, когда тема газа приобрела для Европы особую актуальность. В связи с беспрецедентными санкциями, введенными Западом против России из-за войны с Украиной, начавшийся в Европе еще в прошлом году энергетический кризис грозит перерасти в катастрофу, если санкции распространятся и на газовую сферу.

В этой ситуации в преимущественном положении оказался как раз Азербайджан, имеющий немалые запасы газа и отличную газотранспортную инфраструктуру, совсем свежую запущенную всего год назад. Выиграли те страны Евросоюза, которые вовремя задумались об альтернативных путях обеспечения своей энергетической безопасности и выбрали в партнеры Азербайджан. Конечно, азербайджанский газ не сможет обеспечить европейский рынок в полном объеме и заменить российские поставки. Но какими-то дополнительными объемами с параллельным расширением имеющейся газотранспортной системы Азербайджан может поддержать партнеров. Что само по себе немаловажно в сложившейся ситуации.

Уже который день европейские партнеры ведут интенсивные переговоры с Баку. Практически ежедневно следуют звонки и заявления из Европы. Особо волнует вопрос страны Юго-Восточной Европы. Болгария уже который раз за последние дни говорит о необходимости расширения пропускной способности Трансадриатического трубопровода (ТАР) и отчитывается о мерах по ускорению строительства интерконнектора Греция-Болгария (IGB) для приема контрактных объемов азербайджанского газа. Мы уже не раз говорили ранее о судьбе IGB, строительство которого было неоправданно затянуто в связи с нечетким выполнением европейскими партнерами Азербайджана своих обязательств. Теперь, когда из-за санкций против России вопрос энергобезопасности встал ребром, работа пошла быстрее, и сдача интерконнектора ожидается уже до 1 июля. После чего Болгария сумеет получить не треть, как сейчас, а весь объем контрактного газа.

Помнится, 1 января прошлого года, болгарский премьер-министр Бойко Борисов, посетив в связи с началом поставок азербайджанского газа в Болгарию по ТАР компрессорную станцию в селе Кулата на границе с Грецией, радостно возвестил о завершении эры монополии "Газпрома": "С сегодняшнего дня - полная диверсификация!".

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

"Интерес европейцев к энергетическим проектам Азербайджана на фоне введенного эмбарго в отношении нефти и газа из России понятен. Хотя заместить выпадающие российские объемы Азербайджан не в состоянии, но поддержать ряд стран, таких, как Италия, Греция, Болгария, мы в состоянии. Европейцев интересует не только наш газ, но и возможность существенно увеличить пропускную способность построенного при ведущей роли Баку Южного газового коридора. При соответствующих политических гарантиях и финансировании можно в течении 3-5 лет удвоить количество экспортируемого газа. Но для этого следует резко нарастить и ресурсную базу. То есть с привлечением ведущих инженерных кампаний быстро ввести в строй месторождения "Абшерон", "Бабек", "Умуд", "Шахдениз-3". Если Евросоюз не на словах, а на деле готов взяться за дело, то милости просим. Азербайджан в одиночку не может взять на себя все риски, как политические, так и финансовые.

Если же Европе необходимы определенные объемы газа немедленно, то есть только один способ. Азербайджан для удовлетворения внутренних потребностей может по существующим еще с советских времен газопроводам из России и Ирана получить до 10 миллиардов кубометров газа (российского и туркменского), а высвободившиеся объемы отправить на внешние рынки, преимущественно европейский. Очевидно, что для реализации подобной схемы Запад не должен требовать от Баку присоединения к объявленным санкциям в отношении России.

Наш газовый коридор становится для Европы жизненно важным. Следовательно, необходимо нарастить поддержку как в плане обеспечения его безопасности, так и финансово и технически поддержать проект расширения".

Нужно сказать, что Южный газовый коридор это не единственное, где Азербайджан может продемонстрировать свои преимущества в связи с антироссийскими санкциями. Роль страны в качестве регионального транспортного хаба в сложившейся ситуации становится просто незаменимой. В разы повысится внимание к железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс. Азербайджанский транзит на маршруте Нового шелкового пути, несомненно, тоже станет более востребованным как самая стабильная и надежная из веток китайского проекта. Что касается коридора Север-Юг, значимость его для России в условиях жестких санкций трудно переоценить. И, кстати, вряд ли случайна активность, наблюдающаяся в последние дни в Ереване в вопросе Зангезурского коридора.

Современная и надежная транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана способна выдержать всю эту нагрузку и помочь не остановиться экономическим процессам и товарным потокам в регионе.

Определенные выгоды могут получить и азербайджанские банки, так как в условиях санкций в отношении российской банковской системы они могут предложить свои услуги российским гражданам. В Азербайджане также ожидают роста не только автомобильного и железнодорожного транзита, но и авиационного, в обе стороны - в связи с закрытием воздушного пространства Евросоюза для РФ. .

Кому-то может показаться, что Азербайджан потирает руки в ожидании еще большего ухудшения ситуации, сулящей ему дивиденды. В армянских СМИ уже мелькают подобные тезисы. Однако это, конечно же, полная чушь. Кому как не нам знать, что такое война, кому как не нам понять боль украинского народа и бесценность мира. Азербайджан не из тех, кто пляшет на костях и радуется несчастьям соседа. Он не из тех, кто добивает. Наоборот, он из тех, кто протягивает руку. Свою руку он протянул даже поверженному агрессору.

Надо понимать, что у каждого свои возможности. Есть страны как, например, Армения, которые сегодня вжались в угол, ожидая катастрофических проблем для себя. А есть такие, как Азербайджан, которые, понимая вероятность последствий от антироссийских санкций Запада для всего постсоветского пространства, не ноют, а ищут и предлагают выходы из ситуации. Те преимущества, которые демонстрирует Азербайджан, абсолютно реальны и хорошо известны, но по разным причинам не до конца оценены.

Настало время для правильных оценок.