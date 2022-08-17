Как в Азербайджане борются с ростом цен на муку
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Ситуация на мировом рынке зерна будет оставаться волатильной.

Как сказал Trend заместитель директора Русской экономической школы, профессор Азербайджанского экономического университета Эльшад Мамедов, взлет цен будет носить продолжительный и устойчивый характер, передает Day.Az.

"Мировой экономический кризис раскачивается, ценовые диспропорции, диспропорции в целом между финансовыми и реальными секторами экономик разных стран достигают крайне высоких значений и, безусловно, инфляция является уже трендом, а геополитическая напряженность еще более усугубляет ситуацию. Думаю, что в этих условиях для всех стран крайне важно сохранять предсказуемость, устойчивость на внутреннем потребительском рынке и обеспечивать продовольственную безопасность", - сказал Мамедов.

По его словам, в этой ситуации существуют серьезные вызовы для Азербайджана.

"В первую очередь они связаны с тем, что основные наши внешнеторговые партнеры по зерновому сегменту - это Россия, Украина и Казахстан. Понятно, что в контексте тех событий, которые происходят на территории Украины, рассчитывать на стабильные поставки не представляется реалистичным. Что касается России и Казахстана, то эти страны тоже вводят ограничительные режимы во внешнюю торговлю, чтобы усиливать свои возможности на мировом зерновом рынке с одной стороны, а с другой стороны, с тем, чтобы в приоритете обеспечивать продовольственную безопасность своих стран", - сказал Мамедов.

Он подчеркнул, что одним из выходов из ситуации является максимально эффективное использование внутренних ресурсов для локализации производственных процессов внутри страны.

"Нужно крайне ускоренно замещать импорт, развивать внутреннее производство. В целом, имея в виду критическое значение пшеницы на внутреннем продовольственным рынке, я считаю, что с этой ситуацией нужно срочно что-то делать и менять тренды в обратную сторону, чтобы внутренний рынок можно было бы обеспечивать продукцией отечественных товаропроизводителей, с тем чтобы обеспечивать продовольственную безопасность страны в нужном формате", - добавил Мамедов.

По мнению доктора философии по экономике Ильгара Велизаде, другим неблагоприятным фактором являются климатические изменения.

"В частности, в европейских странах ожидается существенное снижение производства сельскохозяйственной продукции в связи с небывалой жарой. Это очень важный фактор, влияющий на производство всех видов сельскохозяйственной продукции, в том числе и зерновых продуктов. К этому следует добавить нехватку воды для орошения в частности в целом ряде ближневосточных государств, в которых выращивалась значительная часть продовольственной пшеницы для внутреннего потребления - это Ирак, Сирия, Египет", - сказал Велизаде.

С другой стороны, по его словам, неблагоприятные факторы, связанные с нарушением в цепочках поставок на мировых рынках, приводят к тому что некоторые страны-производители зерна, такие как Индия, сокращают количество зерна, предназначенного на экспорт.

"Естественно, на ситуацию влияет рост цен на удобрения в связи с тем, что сокращаются поставки минеральных удобрений из таких стран, как Россия, Беларусь, Украина на внешние рынки, и это тоже приводит к снижению урожайности зерна. К этому стоит добавить рост цен на удобрения в связи с ростом цен на энергоносители, большинство минеральных удобрений производится как раз из энергоносителей - это тоже является возможным следствием критической ситуации. В текущем году эти критические тенденцию имеют место, но в следующем году вполне можно ожидать ухудшения ситуации", - сказал эксперт.

К сожалению, все эти процессы делают повышение цен на муку в Азербайджане также неизбежным, добавил Велизаде.

"Азербайджан в больших объемах закупает зерно за рубежом, и мы можем ожидать, что в ближайшее время на этот вид продукции в Азербайджане может быть повышение цен. В Азербайджане предпринимаются максимальные усилия для того, чтобы эту ситуацию сбалансировать за счет роста собственного производства зерновых и повышения урожайности - этого можно достичь путем увеличения агротехнических мероприятий, в частности оптимизации системы полива, оптимизации работ по повышению качества почвы, в том числе за счет удобрений местного производства. Ввод в оборот новых земельных угодий на освобожденных территориях также вселяет значительную надежду на то, что производство зерна в ближайшие годы в Азербайджане будет расти. Надеюсь, что эти мероприятия, которые проводятся в комплексе, позволят нам в ближайшие годы выйти на желаемые результаты. С другой стороны, социальная политика, которая осуществляется в Азербайджане, также может нивелировать риски от повышения цен на зерновые. Я надеюсь, что этот комплекс мер позволит стабилизировать ситуацию, направить ее в русло прогнозируемых процессов, что сегодня очень немаловажно", - сказал он.