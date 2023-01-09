Названы основные экспортируемые Кыргызстаном в Азербайджан товары

В январе - октябре 2022 года Кыргызстан экспортировал в Азербайджан товаров на сумму 4,3 миллиона долларов, что на 16,2 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года (3,7 миллиона долларов).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный статистический комитет Кыргызстана.

По данным ведомства, основными экспортируемыми товарами из Кыргызстана в Азербайджан в отчетном периоде стали:

- бобовые (1,4 миллиона долларов);

- лампы накаливания электрические (1,1 миллиона долларов);

- макаронные изделия (425 300 долларов);

- орехи (370 900 долларов).

Экспорт товаров из Азербайджана в Кыргызстан в январе - октябре 2022 года составил 2,6 миллиона долларов, что вдвое меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года (5,2 миллиона долларов).