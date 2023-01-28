ТАР вносит важный вклад в обеспечение энергопотребностей Европы

В авторитетной итальянской газете "Мессаджеро" опубликована статья о значимости газопровода ТАР, по которому азербайджанский природный газ доставляется на европейские рынки.

Как сообщает Day.Az, в статье говорится, что годовой объем потребляемого в Италии природного газа достиг уровня примерно 72 млрд кубометров, а его местные запасы варьируются в пределах 50-80 миллиардов кубометров. Подчеркивается, что трубопровод ТАР, эксплуатируемый более двух лет, в настоящее время является вторым источником поставок природного газа в Италию.

Отмечается, что объем газа, поступающего из Азербайджана в Италию по трубопроводу ТАР, который вносит важный вклад в обеспечение энергетических потребностей Европы, через несколько лет удвоится до 20 миллиардов кубометров. Для этого необходимо инвестировать в увеличение пропускной способности существующего трубопровода и усиление инфраструктуры. TAP может облегчить поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через перспективные интерконнекторы, а также создаст условия для превращения Италии в транзитный центром транспортировки газа на континенте.

Подчеркивается, что в настоящее время объемы газа из Азербайджана, Алжира и Ливии покрывают более 80 процентов потребностей Италии. Год назад Италия на 40 процентов зависела от российских поставок природного газа.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

IGB, который был запущен 1 октября, подключен к TAP, по которому газ с месторождения "Шах Дениз" поставляется на европейские рынки. Протяженность газопровода составляет 182 километра.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров в год. На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров в год за счет добавления компрессорной станции. Около половины из них - 1,57 миллиарда кубометров в год - уже забронированы по долгосрочным соглашениям до 25 лет. Оставшаяся доступная мощность будет предложена через аукционы на двух ведущих платформах - PRISMA и RBG.