Азербайджан, ВБ и Еврокомиссия работают над новой стратегией сотрудничества

Дальнейшее сотрудничество Азербайджана со Всемирным банком и Европейской комиссией основано на социально-экономической стратегии развития Азербайджана до 2026 года.

Об этом сказал Trend советник министра экономики Азербайджана Аскер Алекперов, передает Day.Az.

По его словам, этими международными институтами ведутся работы по подготовке соответствующей стратегии сотрудничества.

"В настоящее время Всемирный банк готовит соответствующую стратегию по Азербайджану на последующие 2-5 лет. Правительство нашей страны в рамках этой стратегии обсудило приоритетные направления сферы в соответствии с Национальной стратегией развития Азербайджана до 2026 года. В свою очередь, с Еврокомиссией обсуждаются проекты в рамках экономического и инвестиционного сотрудничества", - сказал он.

Алекперов сказал, что будут достигнуты два отдельных соглашения с ВБ и Еврокомиссией.

Отметим, что Азербайджан и ВБ уже достигли определенных договоренностей в области приоритетных направлений и сфер в новой стратегии ВБ по стране.