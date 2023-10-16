Италия хочет предложить Азербайджану инновационные сельхоз технологии

Италия может внести вклад в привнесение новых технологий в области продовольствия и сельского хозяйства Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил посол Италии в Азербайджане Клаудио Таффури во время выступления на мероприятии, посвященном открытию факультета сельскохозяйственных и пищевых наук Университета АДА, а также Координационного офиса продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Азербайджане и Всемирному дню продовольствия.

"Мы пытаемся расширить сотрудничество между Италией и Азербайджаном в различных областях", - подчеркнул К.Таффури.

Посол отметил, что Италия может внести большой вклад в области мирового продовольствия и сельского хозяйства.

"Особое значение может иметь подключение представителей государства, частного сектора и гражданского общества в вопрос продовольственной безопасности", - добавил посол.