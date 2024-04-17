ВВП Израиля значительно сократился в четвертом квартале 2023 года

Валовой внутренний продукт Израиля сократился в четвертом квартале 2023 года на 21% в годовом исчислении.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные обнародовало Израильское статистическое бюро.

В его отчете отмечается, что на сокращение экономики страны в последние месяцы прошлого года "напрямую повлияло начало войны" вслед за атакой на Израиль вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

В статистическом бюро пояснили, что сокращение ВВП в первую очередь связано с масштабной мобилизацией резервистов, крупными расходами на предоставление жилья израильтянам, эвакуированным после начала боевых действий из приграничных с сектором Газа и Ливаном районов, нехваткой рабочих рук в строительном секторе и многих других сопутствующих факторов.

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